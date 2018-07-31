Порошенко звільнив з посади голову Чернігівської ОДА Куліча

Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації Валерія Куліча.

Про це свідчить відповідний указ президента №218/2018 від 30 липня, опублікований на його офіційному сайті.

"Звільнити Куліча Валерія Петровича з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – мовиться в тексті указу.

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Зазначимо, що Куліч був призначений головою Чернігівської ОДА в кінці березня 2015 року. До цього Куліч був обраний народним депутатом України (фракція "Блок Петра Порошенка") по 205 виборчому округу (Чернігівська область), проте у зв'язку з призначенням на посаду голови ОДА склав депутатський мандат.