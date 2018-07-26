Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів та призначив на ці посади нових людей
Кабінет міністрів на засіданні 26 липня звільнив заступників міністра фінансів Юрія Буцу та Сергія Марченка. Посадовці самі подали у відставку після рішення Верховної Ради звільнити главу Мінфіну Олександра Данилюка.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Звільнили Буцу і Марченка", – сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання.
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Іншим рішенням Кабмін призначив Буцу урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом.
На вакантні посади заступників міністра фінансів уряд призначив Сергія Верланова і Юрія Джигиря.
Згідно з декларацією за 2017 рік, Джигир є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Фіско Інформ". За підсумками минулого року, він задекларував 2 мільйони гривень доходу від підприємницької діяльності.
У свою чергу Верланов є головним юристом у юридичній фірмі "Саєнко Харенко". За підсумками 2017 року він задекларував 2 мільйони гривень заробітної плати, отриманої за сумісництвом.