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Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів та призначив на ці посади нових людей

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Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів Буцу та Марченка
Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів Буцу та Марченка / Фото з вільних мереж

Кабінет міністрів на засіданні 26 липня звільнив заступників міністра фінансів Юрія Буцу та Сергія Марченка. Посадовці самі подали у відставку після рішення Верховної Ради звільнити главу Мінфіну Олександра Данилюка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Звільнили Буцу і Марченка", – сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання.

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Іншим рішенням Кабмін призначив Буцу урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом.

На вакантні посади заступників міністра фінансів уряд призначив Сергія Верланова і Юрія Джигиря.

Згідно з декларацією за 2017 рік, Джигир є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Фіско Інформ". За підсумками минулого року, він задекларував 2 мільйони гривень доходу від підприємницької діяльності.

У свою чергу Верланов є головним юристом у юридичній фірмі "Саєнко Харенко". За підсумками 2017 року він задекларував 2 мільйони гривень заробітної плати, отриманої за сумісництвом.

 

Теги: Новини політики Новини України Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України Павло Розенко
Джерело: 24 Канал
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