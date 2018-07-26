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Луценко з Ситником знову вимагають звільнити Холодницького

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Луценко з Ситником знову вимагають звільнити Холодницького
Луценко з Ситником знову вимагають звільнити Холодницького / Фото з вільних мереж

Скаржники просять кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

Про це передає "РБК-Україна".

Так, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та генпрокурор Юрій Луценко надіслали до КДКП скаргу щодо перегляду попереднього рішення комісію про догану Холодницькому.

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"Просимо притягнути Холодницького Н.І. до відповідальності, а також накласти дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з органів прокуратури", – мовиться у скарзі.

Член КДКП Олександр Ковальчук у ході засідання заявив, що Холодницького звинуватили у підбурюванні осіб до дачі неправдивих показань. Відповідні докази начебто є в "акваріумних записах", зроблених у кабінеті керівника САП.

У кримінальному провадженні зазначається, що він підбурював осіб до дачі неправдивих показань, блокував притягнення винних осіб, нецензурно спілкувався з прокурором Кривенком В.В., принижував співробітника Симківа. У скарзі зазначається, що було намагання психологічного тиску,
– сказав Ковальчук.

Нагадаємо, ще в березні 2018 року Луценко вперше звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Глава САП та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Артем Ситник Назар Холодницький САП
Джерело: 24 Канал
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