Луценко с Сытником снова требуют уволить Холодницкого
Жалобщики просят квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Об этом передает "РБК-Украина".
Так, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и генпрокурор Юрий Луценко направили в КДКП жалобу о пересмотре предыдущего решения комиссии о выговоре Холодницкому.
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"Просим привлечь Холодницкого Н.И. к ответственности, а также наложить дисциплинарное взыскание в виде увольнения из органов прокуратуры", – говорится в жалобе.
Член КДКП Александр Ковальчук в ходе заседания заявил, что Холодницкого обвинили в подстрекательстве лиц к даче ложных показаний. Соответствующие доказательства вроде есть в "аквариумных записях", сделанных в кабинете руководителя САП.
В уголовном производстве отмечается, что он подстрекал лиц к даче ложных показаний, блокировал привлечение виновных лиц, нецензурно общался с прокурором Кривенко В.В., унижал сотрудника Симкива. В жалобе отмечается, что была попытка психологического давления,
– сказал Ковальчук.
Напомним, еще в марте 2018 Луценко впервые обратился к КДКП с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Холодницкому закидывали разглашение тайны следствия: он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.
К слову, недавно Холодницкий попал в земельный скандал. Глава САП и его семья бесплатно получили 5 земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.
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