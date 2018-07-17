Холодницький назвав дві умови, за яких піде у відставку

Голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що може піти зі своєї посади лише у двох випадках, проте аж ніяк не через протести активістів.

Про це прокурор заявив журналістам у САП, під стінами якої активісти вимагали його відставки, передає "Газета.ua".

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Холодницький піде з посади в двох випадках: коли закінчиться термін повноважень або коли він сам цього захоче. А вішати плакати, обливати брудом, зеленкою, тортами – це не підстави для відставки,

– наголосив чиновник.

Окрім того, антикорупційний прокурор нагадав, що заява про його відставку лежить у робочому столі з першого дня на посаді.

Нагадаємо, в березні генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.



Нещодавно сам Назар Холодницький потрапив в центр уваги через земельний скандал. Він та його родина безкоштовно отримали п'ять земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.