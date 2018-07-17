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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Холодницкий назвал два условия, при которых уйдет в отставку

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Холодницкий назвал условия своей отставки
Холодницкий назвал условия своей отставки / Фото из открытых источников

Главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что может уйти со своей должности только в двух случаях, однако отнюдь не из-за протестов активистов.

Об этом прокурор заявил журналистам в САП, под стенами которой активисты требовали его отставки, передает "Газета.ua".

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Холодницкий уйдет с должности в двух случаях: когда закончится срок полномочий или когда он сам этого захочет. А вешать плакаты, обливать грязью, зеленкой, тортами – это не основания для отставки,
– подчеркнул чиновник.

Кроме того, антикоррупционный прокурор напомнил, что заявление о его отставке лежит в рабочем столе с первого дня на посту.

Напомним, в марте генпрокурор Юрий Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Назару Холодницкому вменяют разглашение тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

Недавно сам Назар Холодницкий попал в центр внимания из-за земельного скандала. Он и его семья бесплатно получили пять земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.

Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий САП
Источник: 24 Канал
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