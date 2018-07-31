Порошенко освободил от должности председателя Черниговской ОГА Кулича

Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил от должности председателя Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.

Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №218 / 2018 от 30 июля, опубликованный на его официальном сайте.

"Освободить Кулича Валерия Петровича с должности председателя Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в тексте указа.

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Отметим, что Кулич был назначен председателем Черниговской ОГА в конце марта 2015 года. До этого Кулич был избран народным депутатом Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") по 205 избирательному округу (Черниговская область), однако в связи с назначением на должность председателя ОГА сложил депутатский мандат.