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Полтавщина получила нового прокурора Чибисова: Луценко представил чиновника

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Дмитрий Чибисов стал прокурором Полтавской области
Дмитрий Чибисов стал прокурором Полтавской области / Stopcor.org

В пятницу, 3 августа, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Полтавской области нового руководителя Дмитрия Чибисова. Ранее он возглавлял прокуратуру Киевской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он отметил, что Луценко был недоволен работой предыдущего руководителя прокуратуры Полтавщины, поэтому и принял решение о кадровых изменениях.

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Лысенко также сообщил, что от нового прокурора области глава ГПУ ожидает решения ключевых задач – это противодействие криминальной коррупции, уличной преступности, разоблачение преступлений в нефтегазовом комплексе, земельной сфере.

Я акцентирую внимание на важности противодействия преступлениям в аграрном секторе, а именно: рейдерский захват урожая или земли, а также надлежащего оформления этой земли. Принцип один – кто посеял, тот собрал,
– подчеркнул Луценко.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ Новости Полтавы
Источник: 24 канал
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