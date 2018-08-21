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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украина должно восстановить Государственную таможенную службу, – Луценко

26 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / Украинское фото

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине должна быть восстановлена Государственная таможенная служба.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве во вторник.

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Моя позиция заключается в том, что государство должно восстановить Государственную таможенную службу, как юридический орган, назначить руководителя, которого уже три года нет, провести конкурс на эту должность и выбрать человека, который имеет публичное доверие от общества и профессионалов, восстановить аналитические центры, провести полный повторный перенабор с участием общественности руководителей всех региональных таможен, вплоть до руководителей постов и после этого провести соответствующую работу с ведущими фигурантами,
– подчеркнул генеральный прокурор.

По его убеждению, противодействие контрабанде не может быть делом только силовых подразделений.

Луценко также обратился к депутатам Верховной Рады восстановить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров.

Ранее генеральный прокурор заявил, что уже готовит доказательства по делу о контрабанде в отношении исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Теги: Новости Украины Новости политики Государственная таможенная служба контрабанда ГПУ Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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