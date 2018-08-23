ГПУ просить заставу для Тамразова у півмільярда гривень

Прокурори просять рекордну суму у суду для екс-заступника голови "Укргазвидобування" Олексія Тамразова – понад півмільярд гривень застави.

Про це повідомив адвокат затриманого Микола Ореховський.

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Зазначивши, що це єдина альтернатива його арешту. Печерський суд ще розглядає клопотання прокуратури, на засідання прийшли нардепи Ігор Луценко та Вікторія Войціцька. Вони хочуть взяти Тамразова на поруки.

Така застава не буде оплачуватися. Звісно, вона є непомірною і не відповідає взагалі суті підозри, яка йому висунута, бо вона нічим не підтверджена,

– заявив адвокат Микола Ореховський.

Відомо, що незалежно від рішення суду, таку велику суму за свою свободу екс-посадовець платити не буде.

Відео коментаря адвоката

Нагадаємо, працівники Генпрокуратури України повторно затримали власника онлайн-видання Insider, екс-першого заступника голови правління "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

Хто такий Олексій Тамразов?Колишній топменеджер "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання Insider і гонщик, зокрема команди, яку заснував Віктор Янукович-молодший. В газовій держкомпанії Тамразов працював з 2010 по 2014 рік. В той час компанія входила до сфери впливу Дмитра Фірташа. Тамразов свої зв'язки з олігархом заперечував. Але саме журналісти Insider висвітлювали процес над Фірташем у Відні. При цьому під час анексії Криму Тамразов їздив на півострів підтримувати українських моряків. А згодом Тамразов вносив мільйонні застави у судах, щоб ті відпустили активістів, підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини і розстрілі "беркутівців".