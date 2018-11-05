4 листопада, померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку влітку цього року облили кислотою. Про те, що відомо про її нападників, та як просуваються пошуки відповіді на питання "Хто замовив Катю Гандюк", читайте у матеріалі 24 каналу.

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Хто скоїв напад на Катю Гандзюк?

Наразі відомо, що напад організував чоловік на ім'я Сергій Торбін (псевдо "Опер"). Також затримані Володимир Васянович (псевдо "Шуруп"), Микита Грабчук (псевдо "Мураха", йому інкримінують безпосередньо виконання нападу), Віктор Горбунов (відомо, що він придбав кислоту, якою було скоєно напад) та В'ячеслав Вишневський. Всі вони проживали у різних регіонах України та є колишніми військовими.

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Чи дійсно вони всі були ветеранами АТО?

Так. Всі підозрювані раніше служили в 5-му батальйоні Української добровольчої армії, Торбін був їхнім командиром. При цьому Добровольчий український корпус "Правий сектор" (ДУК ПС), у якому воювали всі підозрювані, виходячи із часу їхньої участі у бойових діях, офіційно заявив, що не має до затриманих жодного стосунку. Як заявляють у ДУК, всі вони покинули його лави під час виходу Дмитра Яроша з "Правого сектору".

Відомо, що Торбін очолює у Херсоні громадську організацію добровольців-учасників АТО "Добровольці божої чоти". В тому числі, брав участь у боях на позиціях у Пісках та на шахті "Бутівка", які у той момент були одними із найгарячіших точок фронту. У 2015 році Торбін був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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24-річний Васянович – також орденоносний підозрюваний. Брав участь у боях за Саур-Могилу, Піски, Авдіївку, один із захисників Донецького аеропорту. Під час участі у бойових діях втратив ногу – підірвався на фугасі, коли вів розвід-групу із шахти "Бутівка". Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та "Народний герой України". Скандальний учасник проекту "Переможці" – напередодні презентації фотовиставки "Переможці" в Європейському парламенті Васяновича звинуватили у нацистських поглядах.



Володимир Васянович із бойовими побратимами (фото – Facebook)

23-річний Микита Грабчук, який, за версією звинувачення, і вилив кислоту на активістку, також брав участь у війні на Донбасі чи не від самого її початку. Родом з Житомирщини. Інформації про нагороди знайти не вдалось.

28-річний В'ячеслав Вишневський – уродженець Хмельниччини, діючий боєць 5-го батальйону "УДА". Інформації про 27-річного ветерана Віктора Горбунова у відкритому доступі майже немає.

Чому вони вирішили напасти на Гандзюк?

Як пояснив під час одного з судових засідань сам Горбунов – через пропозицію Торбіна. За його словами, "Опер" пояснив іншим нападникам, що "Гандзюк є корумпованим чиновником і має проросійські погляди", тому їй необхідно завдати тілесні ушкодження". Саме за нанесення цих ушкоджень їм і пропонували по 500 доларів США. Горбунов також запевняє, що за покупку кислоти він отримав від Васяновича 300 доларів, від подальших дій відмовився.

Вишневський розповів, що Торбін запропонував по 500 доларів йому, Васяновичу, а також його товаришеві Грабчуку за вчинення злочину проти Гандзюк. Вони погодились. Вранці 31 липня 2018 вони прибули до будинку Гандзюк на автомобілі Торбіна. Васянович залишився в салоні. Через деякий час до будинку під'їхав автомобіль, на якому їздила на роботу Гандзюк. Він повідомив про це Васяновичу і почав рух у напрямку магазину АТБ, що стало сигналом про вихід з дому потерпілої. Сам момент обливання кислотою Гандзюк Вишневський не бачив.

Заяви про те, що підозрювані намагались покарати корумповану чиновницю, які ширяться у ЗМІ, не завжди виглядають логічними. По-перше, незадовго до інциденту бійці того самого 5-го бату, у якому служили всі підозрювані, вручали Гандзюк подяку за підтримку, відтак, скоріше за все, бійці знали хто вона та яких поглядів дотримується. По-друге, сам Торбін під час засідання підкреслив, що знає Гандзюк як помічницю мера Херсона. За його словами, він зустрічався з нею більше року тому і просив посприяти у виділенні соціальних рекламних бордів для учасників АТО. Гандзюк нібито допомогла в цьому питанні і після цього вони не зустрічалися. Тож не розуміти, на кого він скоює напад, він не міг.

Чи визнали нападники свою вину?

Частково. Торбін наполягає на своїй невинуватості. При цьому, його друзі наполягають, що у СІЗО його тримають "у таких умовах, аби він взяв чийсь злочин на себе, а друзі чиновниці охрестили його в пресі винним без суду та слідства".

Сергій Торбін, "Опер" (фото – Facebook)

22 серпня речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив, що решта підозрюваних у нападі зізналися у скоєнні злочину. За словами представника поліції, причетність підозрюваних до нападу підтверджена доказами та свідченнями, які отримало слідство. Підозрювані зізнались, що отримували пропозицію скоїти напад на Гандзюк за гроші.

Що зараз із нападниками?

Торбін перебуває у СІЗО. Васяновича одним з перших відпустили під цілодобовий домашній арешт через отриману ним інвалідність. Рішення про звільнення під цілодобовий домашній арешт було прийнято також і щодо Вишневського, і щодо Горбунова. Грабчук, згідно із рішенням Апеляційного суду Херсонської області, Грабчук та Торбін також залишається під вартою.

Чи дійсно напад був замовним?

Так. Хто замовник – слідство досі встановити не може. Генеральною прокуратурою прийнято рішення про передачу кримінального провадження у справі Гандзюк до Головного слідчого управління Служби безпеки України, яке займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Два провадження будуть об’єднані в одне для подальшого розслідування і встановлення замовників нападу.

Разом з тим, місцеві журналісти обговорюють ще три можливі версії скоєння цього злочину – боротьба за владу між різними силами у місті, у яку був залучений Торбін; незаконне знищення Олешківських лісів, які вирубають для продажу; та питання поставки води до окупованого Криму Північнокримським каналом, яким займалась Гандзюк, в тому числі – викриваючи російську агентуру на території області.