Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки

Напади на громадських активістів в Україні стаються все частіше та стають дедалі жорстокішими. Журналісти 24 каналу зібрали хронологію найгучніших нападів від завершення Євромайдану.

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Катерина Гандзюк, Херсон

31 липня 2018 року – зранку невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля її будинку, коли дівчина йшла на роботу. Гандзюк доставили у реанімаційне відділення обласної лікарні у шоковому стані. Опіки склали понад 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки. Також Гандзюк отримала опік лівого ока.

Від серпня активістка перенесла 11 операцій. 4 листопада дівчина померла. Нападників затримали. Замовник – невідомий.

Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

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Віталій Олешко, Херсон

31 липня 2018 року – двома пострілами в спину на очах у дружини та друзів убили учасника бойових дій, добровольця батальйону "Донбас", антикорупційного активіста Віталія Олешка (псевдо "Сармат").

5 вересня стало відомо про затримання одного з організаторів вбивства. 17 вересня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Головне про слідство у справі убивства ветерана Олешко ("Сармата")

Віталій Устименко, Одеса

5 червня 2018 року в Одесі напали на антикорупційного активіста Віталія Устименка. Невідомі атакували його біля одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко вів програму "Тема дня". Очевидці інциденту зазначили, що двоє зловмисників чекали активіста ще за півгодини до нападу. Устименка забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненнням спини.

Микола Бичко, смт Есхар

5 червня 2018 року у селищі Есхар Харківської області знайшли повішеним активіста Миколу Бичка. Односельці переконані, що Бичка убили за його активну позицію – він активно виступав проти місцевих підприємтв, які забруднювали не тільки річкову фауну, але й якість питної води, яку споживають місцеві мешканці.

Одного дня хлопець пішов набрати води для лабораторного аналізу, але додому не повернувся. Його тіло знайшли через добу, повішене у місцевому лісі, ємність з водою стояла поруч. Поліція довго не хотіла виїжджати на місце перебування тіла, тому відкрила кримінальне провадження за статтею "самогубство".

Все, що потрібно знати про справу Бичка:

Сергій Стерненко, Одеса

24 травня 2018 року в Одесі напали на голову ГО "Небайдужі" Сергія Стерненка. Це був вже третій за рік напад на Стерненка. 7 лютого активіст отримав кілька ударів по голові, а також різану рану руки. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. 25 травня близько опівночі на нього напали кілька чоловіків, один з яких загинув під час того, як Стерненко вжив заходів самооборони.

Він звертався у поліцію із проханням надати йому державну охорону, проте цього не зробили. Стерненко вважає, що всі напади – це помста з боку мера Одеси Труханова.

Дмитро Іващенко ("Вербич"), Київ

2 травня 2018 року у Києві напали на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Іващенка (псевдо "Івіч", "Вербич"). На столичному Подолі нападники наскочили на Вербича ззаду, вдарили його ножем в спину, забризкали обличчя сльозогінним газом та ще кілька разів вдарили його молотком. Через отримані травми, "кіборг" потрапив до лікарні. Нападників затримали.

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Сергій Мокряков, Кривий Ріг

16 березня 2018 року у Кривому Розі побили громадського активіста Сергія Мокрякова. Він займався антикорупціною діяльністю та контролював надання доступу до публічної інформації у місцевих органах влади. Кілька невідомих підійшли до активіста ззаду і вдарили важким предметом, потім повалили і били ногами. Потім швидко втекли, не взявши ніяких цінних речей. Лікарів та поліцію викликала дружина Мокрякова. Травми активіста лікарі оцінили як середнього ступеня тяжкості, у нього діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму, численні забиття та гематоми, зламаний палець.

Ірина Ноздровська, Київ

27 грудня 2017 року у Київській області зникла активістка, адвокат Ірина Ноздровська. Тіло Ірини знайшли 1 січня з колото-різаними ранами. Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП. Затриманий за підозрою в убивстві правозахисниці Ноздровської Россошанський розповів про деякі подробиці скоєного злочину: за його словами, він діяв самотужки і вбив Ноздровську внаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів. Вбивцю засудили до 7 років позбавлення волі.

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Сергій Самарський, Сєверодонецьк

2 листопада 2017 року у Сєверодонецьку Луганської області убили депутата міської ради, проукраїнського громадського діяча Сергія Самарського. Він був радником міського голови Сєвєродонецька та повноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Сєвєродонецькій міській раді. Його тіло з розбитою головою знайшли близько 1-ї ночі 3 листопада.

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Світлана Підпала, Одеса

24 червня 2017 року в Одесі напали на місцеву активістку Світлану Підпалу. Її атакували біля власного будинку серед білого дня. Вона пов’язує напад із своєю громадською діяльністю, зокрема статтями проти забудови одеського узбережжя. За її словами, вона скаржилася заступникові міського голови Петрові Рябоконю і в Чорноморську екологічну інспекцію на будівельні роботи компанії "Грінвуд", через які руйнувався схил Чкаловського пляжу. Нападників піймали. Замовника встановлювати не стали.

Михайло Берчук, Власівка

14 березня 2017 року у селищі Влaсівкa Світловодського рaйону на Кіровоградщині побили призерa пaрaлімпійських змaгaнь із метaння спису і громадського активіста Михaйлa Берчукa, який боровся із зaбрудненням довкілля місцевими підприємствами. Йому зламали руки і розбили череп.

Це був уже другий напад на активіста протягом року. ЗМІ писали, що напад пов'язаний із його протистоянням із підприємцем Віктором Королем, який володіє чотирма підприємствами з виробництва соняшникової олії, кетчупу і майонезу.

Роман Лихачов, Харків

13 жовтня 2016 року у приміщенні Харківського регіонального інституту Академії державного управління при президентові України побили голову Чугуївської правозахисної групи, адвоката Романа Лихачова. Роман Лихачов брав участь у інформаційній сесії "Протидія корупції в Харківській області".

Віталій Ващенко, Кременець

26 травня 2016 року на Тернопільщині убили члена громадської організації "Народна рада Кременеччини" та депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка. Ващенко боровся проти зловживань у судах, займався розслідуваннями незаконної вирубки лісів та висвітлював корупційні схеми місцевої влади. Близько 23:00 години на території нежитлового обійстя, де він займався підприємницькою діяльністю, двоє невідомих осіб нанесли Ващенку тілесні ушкодження. Чоловік за три години помер в реанімаційному відділенні лікарні. Убивцям Віталія Ващенка разом присудили 45 років тюрми та 2 мільйони моральної шкоди.

Подробиці справи Віталія Ващенка

Віктор Бархоленко, Буча

У ніч на 9 серпня 2015 року кілька невідомих вдерлися до будинку захисника зелених зон селища-супутника столиці Бучі Віталія Ващенка і жостоко його побили. Це вже був не перший напад на активіста. Бархоленко допомагав у розслідуванні зловживань чиновників.

"Я дрімав. 2-3 невідомих залізли, очевидно, через вікно. Перший удар був по голові. Далі вони накинулися на мене, почали добивати, глушити по голові, били по нирках, по спині, ногах. Одночасно один з них знімав все дійство на телефон. Тобто, виконавцям напевно потрібно було прозвітуватися про виконану роботу. Я нікого не бачив, бо вони були в масках і гумових рукавицях. Через вікно вони і втекли. Зразу після цього я перетелефонував своїм друзям, знайомим", – розповів про напад сам Бархоленко.

Євген Мельничук та Вадим Маштабей, Ірпінь

У серпні 2015 року – були скоєні напади на активістів Євгена Мельничука та Вадима Маштабея. Вони протистояли незаконним забудовам в Ірпені Київської області, зокрема, виступали проти знищення вільхового гаю по вулиці Єсєніна. Під час акції протесту на них накинулася охорона будівельного майданчика. 4 серпня 2015 року на Євгена Мельничука здійснили ще один напад. Активісти звинуватили у побитті оточення міського голову Ірпеня Володимира Карплюка. За їхньою інформацією, саме він є негласним власником будівельних фірм, які забудовують лісові зони. Натомість сам міський голова ці закиди спростовує. І називає активність громадськості на будівельних майданчиках замовною.

Олександр Кулібабчук, Буча

23 липня 2015 року вночі кілька невідомих жорстоко побили Олександра Кулібабчука – голову правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) житлового комплексу "Річ Таун", активіста з міста Буча. Разом із іншими активістами він боровся проти вирубки лісів і нових забудов, а також викривав факти корупції, розкрадання державних коштів і земель місцевою владою.

Він, зокрема, допомагав розслідувати діяльність мера Ірпеня Володимира Карплюка, який міг ухилятися від податків від продажу нерухомості. Дружина Кулібабчука Наталія Ростова розповіла, що невідомі у ніч із 23 на 24 липня підстерігали її чоловіка під будинком в Бучі. Нападники побили чоловіка до непритомності, його госпіталізували із травмами голови.

Валентина Макарова, Київ

21 липня 2015 року у Києві двоє невідомих побили активістку Валентину Макарову, яка боролася проти забудови паркових зон на лівому березі Дніпра у столиці. На Макарову напали, коли вона вигулювала собаку. Спочатку нападник розстріляв собаку Макарової, потім – повалив жінку на землю і почав бити ногами. Жінку госпіталізували із пробитим черепом і низкою інших травм.

Олександр Ніколайчук, Олевськ

10 липня 2015 року в місті Олевську на Житомирщині жорстоко побили громадського діяча, депутата Олевської міської ради та журналіста Олевського інформаційного порталу Олександра Ніколайчука. Він виступав проти незаконного видобутку бурштину у Житомирській області. Троє невідомих вибігли з автомобіля та почали бити Ніколайчука залізними арматурами: по голові, тілу, руках і ногах. У хлопця діагностували перелом руки та струс мозку, синці та гематоми по тілу. Нападали на Ніколайчука і раніше, проте правоохоронці закривали на це очі.

Юрій Ігнатенко, Рожни

23 березня 2015 року біля села Рожни в Броварському районі Київщини біля глухого болота рибалка знайшов тіло адвоката Юрія Ігнатенка, який зник 19 березня. У Раді адвокатів Київської області завили, що пов’язують вбивство з його професійною діяльністю: 18 березня той виграв справу майнового характеру, розгляд якої тривав понад чотири роки. Ігнатенко відстояв у суді права жінки літнього віку, у якої аферисти намагалися відібрати квартиру.

Причиною смерті адвоката експерти назвали спинномозкову травму – Ігнатенка кілька разів ударили ззаду важким предметом. Лікарі виявили у нього перелом хребта, у нього було понівечено обличчя. Було знайдено свідка, який бачив побиття, знайшли куртку Ігнатенка з відірваними рукавами та два місця з калюжами крові. Слідство встановило чотирьох зловмисників, які викрали, а потім вбили адвоката Юрія Ігнатенка. Вони заарештовані.

Андрій Діденко, Київ

12 червня 2014 року у Києві побили журналіста інформагентства "Поряд з вами", координатора Харківської правозахисної групи Андрія Діденка. Діденко займався розслідуванням корупції та зловживань у пенітенціарній системі, захищає права ув’язнених. Нападників було щонайменше двоє. Перший, ані слова не кажучи, повалив журналіста на землю і почав бити. Невдовзі до нього приєднався інший. Після побиття нападники обшукали Андрія та відібрали особисті речі – мобільний телефон, гроші, посвідчення журналіста, банківську картку. За тиждень до цього на Діденка було скоєно інший напад за таким самим сценарієм.

Володимир Марцишевський, Київ

11 червня 2014 року невідомі у камуфляжі викрали із приміщення прес-центру Євромайдану в центрі Києва громадського активіста, учасника Євромайдану, журналіста видання "Каменяр-інфо" Володимира Марцишевського. Коли жорстоко побитого Марцишевського знайшли – у нього було зламано 8 ребер, серйозно пошкоджено легені. 14 червня від отриманих травм він помер. Про результати слідства досі не відомо.