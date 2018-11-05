Безнаказанность убивает: самые громкие нападения на активистов за последние годы

Нападения на общественных активистов в Украине происходят все чаще и становятся все более жестокими. Журналисты 24 канала собрали хронологию громких нападений от завершения Евромайдана.

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Екатерина Гандзюк, Херсон

31 июля 2018 года – утром неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле ее дома, когда девушка шла на работу. Гандзюк доставили в реанимационное отделение областной больницы в шоковом состоянии. Ожоги составили более 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Также Гандзюк получила ожог левого глаза.

С августа активистка перенесла 11 операций. 4 ноября девушка умерла. Нападавших задержали. Заказчик – неизвестен.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать

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Виталий Олешко, Херсон

31 июля 2018 года – двумя выстрелами в спину на глазах у жены и друзей убили участника боевых действий, добровольца батальона "Донбасс", антикоррупционного активиста Виталия Олешко (псевдо "Сармат").

5 сентября стало известно о задержании одного из организаторов убийства. 17 сентября подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Главное о следствии по делу убийства ветерана Олешко ("Сармата")

Виталий Устименко, Одесса

5 июня 2018 года в Одессе напали на антикоррупционного активиста Виталия Устименко. Неизвестные атаковали его возле одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу "Тема дня". Очевидцы инцидента отметили, что двое злоумышленников ждали активиста еще за полчаса до нападения. Устименко забрали в больницу со следами побоев и ножевым ранением спины.

Николай Бычко, пгт Эсхар

5 июня 2018 года в поселке Эсхар Харьковской области нашли повешенным активиста Николая Бычко. Односельчане убеждены, что Бычко убили за его активную позицию – он активно выступал против местных предприятий, которые загрязняли не только речную фауну, но и качество питьевой воды, которую потребляют местные жители.

Однажды парень пошел набрать воды для лабораторного анализа, но домой не вернулся. Его тело нашли через сутки, повешенное в местном лесу, емкость с водой стояла рядом. Полиция долго не хотела выезжать на место нахождения тела, поэтому открыла уголовное производство по статье "самоубийство".

Все, что нужно знать о деле Бычко:

Сергей Стерненко, Одесса

24 мая 2018 года в Одессе напали на председателя ОО "Небайдужі" Сергея Стерненко. Это было уже третье за год нападение на Стерненко. 7 февраля активист получил несколько ударов по голове, а также резаную рану руки. 1 мая в него стреляли, попали резиновой пулей в шею. Нападающего с помощью прохожих задержал сам Стерненко. 25 мая около полуночи на него напали несколько мужчин, один из которых погиб во время того, как Стерненко принял меры самообороны.

Он обращался в полицию с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако этого не сделали. Стерненко считает, что все нападения – это месть со стороны мэра Одессы Труханова.

Дмитрий Иващенко ("Вербич"), Киев

2 мая 2018 года в Киеве напали на участника боевых действий на Донбассе, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (псевдо "Ивич", "Вербич"). На столичном Подоле нападающие налетели на Вербича сзади, ударили его ножом в спину, забрызгали лицо слезоточивым газом и еще несколько раз ударили его молотком. Из-за полученных травм, "киборг" попал в больницу. Нападавших задержали.

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Сергей Мокряков, Кривой Рог

16 марта 2018 года в Кривом Роге избили общественного активиста Сергея Мокрякова. Он занимался антикоррупционной деятельностью и контролировал предоставление доступа к публичной информации в местных органах власти. Несколько неизвестных подошли к активисту сзади и ударили тяжелым предметом, затем повалили и били ногами. Потом быстро убежали, не взяв никаких ценных вещей. Врачей и полицию вызвала жена Мокрякова. Травмы активиста врачи оценили как средней степени тяжести, у него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и гематомы, сломан палец.

Ирина Ноздровская, Киев

27 декабря 2017 года в Киевской области исчезла активистка, адвокат Ирина Ноздровская. Тело Ирины нашли 1 января с колото-резаными ранами. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП. Задержанный по подозрению в убийстве правозащитницы Ноздровской Россошанский рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления: по его словам, он действовал в одиночку и убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов. Убийцу приговорили к 7 годам лишения свободы.

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Сергей Самарский, Северодонецк

2 ноября 2017 года в Северодонецке Луганской области убили депутата городского совета, проукраинского общественного деятеля Сергея Самарского. Он был советником городского головы Северодонецка и полномочным лицом по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Северодонецком городском совете. Его тело с разбитой головой нашли около часу ночи 3 ноября.

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Светлана Подпалая, Одесса

24 июня 2017 года в Одессе напали на местную активистку Светлану Подпалую. Ее атаковали возле собственного дома средь бела дня. Она связывает нападение со своей общественной деятельностью, в частности статьями против застройки одесского побережья. По ее словам, она жаловалась заместителю городского головы Петру Рябоконю и в Черноморскую экологическую инспекцию на строительные работы компании "Гринвуд", из-за которых разрушался склон Чкаловского пляжа. Нападавших поймали. Заказчика устанавливать не стали.

Михаил Берчук, Власовка

14 марта 2017 года в поселке Власовка Светловодского района на Кировоградщине избили призера паралимпийских соревнований по метанию копья и общественного активиста Михаила Берчука, который боролся с загрязнением окружающей среды местными предприятиями. Ему сломали руки и разбили череп.

Это был уже второе нападение на активиста в течение года. СМИ писали, что нападение связано с его противостоянием с предпринимателем Виктором Королем, который владеет четырьмя предприятиями по производству подсолнечного масла, кетчупа и майонеза.

Роман Лихачев, Харьков

13 октября 2016 года в помещении Харьковского регионального института Академии государственного управления при президенте Украины избили председателя Чугуевской правозащитной группы, адвоката Романа Лихачева. Роман Лихачев участвовал в информационной сессии "противодействие коррупции в Харьковской области".

Виталий Ващенко, Кременец

26 мая 2016 года на Тернопольщине убили члена общественной организации "Народная рада Кременетчины" и депутата Кременецкого городского совета Виталия Ващенко. Ващенко боролся против злоупотреблений в судах, занимался расследованиями незаконной вырубки лесов и освещал коррупционные схемы местной власти. Около 23:00 часов на территории нежилого двора, где он занимался предпринимательской деятельностью, двое неизвестных лиц нанесли Ващенко телесные повреждения. Человек за три часа скончался в реанимационном отделении больницы. Убийцам Виталия Ващенко вместе присудили 45 лет тюрьмы и 2 миллиона морального вреда.

Подробности дела Виталия Ващенко

Виктор Бархоленко, Буча

В ночь на 9 августа 2015 года несколько неизвестных ворвались в дом защитника зеленых зон поселка-спутника столицы Бучи Виталия Ващенко и жестоко его избили. Это уже было не первое нападение на активиста. Бархоленко помогал в расследовании злоупотреблений чиновников.

"Я дремал. 2-3 неизвестных залезли, очевидно, через окно. Первый удар был по голове. Далее они набросились на меня, начали добивать, глушить по голове, били по почкам, по спине, по ногам. Одновременно один из них снимал все действо на телефон. То есть, исполнителям наверное нужно было отчитаться о проделанной работе. Я никого не видел, ибо они были в масках и резиновых перчатках. Через окно они и убежали. Сразу после этого я перезвонил своим друзьям, знакомым", – рассказал о нападении сам Бархоленко.

Евгений Мельничук и Вадим Маштабей, Ирпень

В августе 2015 года – были совершены нападения на активистов Евгения Мельничука и Вадима Маштабея. Они противостояли незаконным застройкам в Ирпене Киевской области, в частности, выступали против уничтожения ольхового роще по улице Есенина. Во время акции протеста на них набросилась охрана строительной площадки. 4 августа 2015 года на Евгения Мельничука совершили еще одно нападение. Активисты обвинили в избиении окружения мэра Ирпеня Владимира Карплюка. По их информации, именно он является негласным владельцем строительных фирм, которые застраивают лесные зоны. Зато сам городской голова эти упреки опровергает. И называет активность общественности на строительных площадках заказной.

Александр Кулибабчук, Буча

23 июля 2015 года ночью несколько неизвестных жестоко избили Александра Кулибабчука – председателя правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) жилого комплекса "Рич Таун", активиста из города Буча. Вместе с другими активистами он боролся против вырубки лесов и новых застроек, а также разоблачал факты коррупции, хищения государственных средств и земель местной властью.

Он, в частности, помогал расследовать деятельность мэра Ирпеня Владимира Карплюка, который мог уклоняться от налогов от продажи недвижимости. Жена Кулибабчука Наталья Ростова рассказала, что неизвестные в ночь с 23 на 24 июля подстерегали ее мужа под домом в Буче. Нападавшие избили мужчину до обморока, его госпитализировали с травмами головы.

Валентина Макарова, Киев

21 июля 2015 года в Киеве двое неизвестных избили активистку Валентину Макарову, которая борется против застройки парковых зон на левом берегу Днепра в столице. На Макарову напали, когда она выгуливала собаку. Сначала нападающий расстрелял собаку Макаровой, затем повалил женщину на землю и начал бить ногами. Женщину госпитализировали с пробитым черепом и рядом других травм.

Александр Николайчук, Олевск

10 июля 2015 года в городе Олевске на Житомирщине жестоко избили общественного деятеля, депутата Олевского городского совета и журналиста Олевского информационного портала Александра Николайчука. Он выступал против незаконной добычи янтаря в Житомирской области. Трое неизвестных выбежали из автомобиля и начали бить Николайчука железными арматурами: по голове, телу, рукам и ногам. У парня диагностировали перелом руки и сотрясение мозга, синяки и гематомы по телу. Нападали на Николайчука и ранее, однако правоохранители закрывали на это глаза.

Юрий Игнатенко, Рожны

23 марта 2015 года возле села Рожны в Броварском районе Киевской области возле глухого болота рыбак нашел тело адвоката Юрия Игнатенко, который исчез 19 марта. В Совете адвокатов Киевской области завили, что связывают убийство с его профессиональной деятельностью: 18 марта тот выиграл дело имущественного характера, рассмотрение которого длилось более четырех лет. Игнатенко отстоял в суде права женщины пожилого возраста, у которой аферисты пытались отобрать квартиру.

Причиной смерти адвоката эксперты назвали спинномозговую травму – Игнатенко несколько раз ударили сзади тяжелым предметом. Врачи обнаружили у него перелом позвоночника, у него было изуродовано лицо. Был найден свидетель, который видел избиение, нашли куртку Игнатенко с оторванными рукавами и два места с лужами крови. Следствие установило четырех злоумышленников, которые похитили, а затем убили адвоката Юрия Игнатенко. Они арестованы.

Андрей Диденко, Киев

12 июня 2014 года в Киеве избили журналиста информагентства "Рядом с вами", координатора Харьковской правозащитной группы Андрея Диденко. Диденко занимался расследованием коррупции и злоупотреблений в пенитенциарной системе, защищает права заключенных. Нападавших было по меньшей мере двое. Первый, ни слова не говоря, повалил журналиста на землю и начал бить. Вскоре к нему присоединился другой. После избиения нападавшие обыскали Андрея и отобрали личные вещи – мобильный телефон, деньги, удостоверение журналиста, банковскую карточку. За неделю до этого на Диденко было совершено другое нападение по такому же сценарию.

Владимир Марцишевский, Киев

11 июня 2014 года неизвестные в камуфляже похитили из помещения пресс-центра Евромайдана в центре Киева общественного активиста, участника Евромайдана, журналиста издания "Каменяр-инфо" Владимира Марцишевского. Когда жестоко избитого Марцишевского нашли – у него было сломано 8 ребер, серьезно повреждены легкие. 14 июня от полученных травм он скончался. О результатах следствия до сих пор не известно.