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      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка

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      Умерла Екатерина Гандзюк – биография активистки Херсона
      Умерла Екатерина Гандзюк – биография активистки Херсона / Facebook

      В воскресенье 4 ноября стало известно о том, что умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую летом этого года облили кислотой. О том, какой была эта девушка расскажут журналисты 24 канала.

      Кто такая Екатерина Гандзюк – биография

      Катерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк была известна в Херсоне своей проукраинской позицией

      Талантливая политическая и общественная деятельница. Волонтер. Депутат Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского главы, национальный волонтер ООН, аспирантка Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области.

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      Активная участница евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, начала волонтерское движение по сбору денег для приобретения обуви детям переселенцев. В 2016 г. входила в волонтерскую группу Itchy Trigger Finger Ukrainians, которая занимается разработкой и распространением патриотической наружной рекламы, направленной на жителей оккупированного Крыма.

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      В течение длительного времени Екатерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение экстерриториальных общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были вовлечены правоохранителей, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

      Как на нее напали?

      Утром, около 8:30, 31 июля 2018 года, неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле ее дома, когда девушка шла на работу. Гандзюк доставили в реанимационное отделение областной больницы в шоковом состоянии. Ожоги составили более 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лица, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Также Гандзюк получила ожог левого глаза. Сначала уголовное дело по факту нападения было возбуждено по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Впоследствии преступление переквалифицировали на умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего (ч. 2 ст. 121). Еще позже – дело переквалифицировали на "покушение на убийство с особой жестокостью".

      1 августа Екатерину Гандзюк санитарным бортом срочно доставили в Киев и предоставили государственную охрану. Из-за недоверия к херсонской милиции и подозрения в ее причастности к нападению, Гандзюк отказалась от сотрудничества с ними. 2 августа она дала показания оперативникам Департамента стратегических расследований, которые посетили Гандзюк по месту лечения в Киевском ожоговом центре.

      Как она чувствовала себя после нападения?

      Через полтора месяца после того, как ее облили кислотой, Екатерина перенесла уже 11 операций. Это были операции по удалению омертвевших тканей и пересадки кожи. Она оставалась в реанимации. В конце сентября муж потерпевшей Сергей Денисов отмечал положительные результаты лечения активистки. И добавлял, что состояние девушки нестабильное и каждый следующий день начинается, как новый, с новыми изменениями, новыми проблемами.

      Несмотря на это, силы духа Гандзюк не потеряла. В сентябре Екатерина Гандзюк записала первое видеообращение в больнице, где она находится после нападения.

      Кто на нее напал?

      В деле о нападении на активистку задержали пять подозреваемых. Позже стало известно, что четверо из них уже признались в совершении преступления. Подозреваемые родом из разных регионов Украины, а возможно организатор преступной группы является жителем Херсонской области. Подозреваемые по делу нападения на Екатерину Гандзюк являются бойцами из подразделения УДА.

      Организатором нападения считают Сергея Торбина. Он принимал активное участие в зоне проведения антитеррористической операции и защищал украинские позиции у поселка Пески, был в составе батальона, который в 2014 году защищал украинские позиции в Донецком аэропорту, принимал активное участие в защите украинских позиций у шахты "Бутовка", также был в составе батальона неподалеку Авдеевки.

      Сама Гадзюк подтвердила, что задержанные полицией подозреваемые в нападении на нее причастны к преступлению. Она отметила, что видела лицо нападающего "со стороны" и могла бы его узнать.

      "Это тот, о котором говорят, что он облил кислотой. Я узнала того человека, о котором говорят (в полиции, 24). Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны",
      – сказала она.

      Что случилось с нападающими на Гандзюк?

      Рассмотрение дела продолжается. 20 августа Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство обвинения о заключении Виктора Горбунова под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога. В конце октября его отпустили под круглосуточный домашний арест.

      Горбунов приобрел в городе Каховка две бутылки раствора аккумуляторной серной кислоты, которая хранилась на складе ООО "Зерма-Украина". Это подтвердил продавец, который сообщил, что Горбунов приобрел кислоту 6 июля 2018 года.

      Сам Горбунов заявил, что организовать покушение на Екатерину Гандзюк ему, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчук уи Вячеславу Вишневскому предложил Торбин. Тот объяснил, что Гандзюк является коррумпированным чиновником и имеет пророссийские взгляды, поэтому ей необходимо сделать телесные повреждения. Горбунов сообщает, что за покупку кислоты он получил от Васяновича 300 долларов, однако от дальнейших действий отказался.

      Сейчас Грабчук и Торбин также остаются под стражей, согласно решению Апелляционного суда Херсонской области. Васяновича и Вишневского отпустили из СИЗО под домашний арест.

      Почему умерла Гандзюк?

      СМИ пишут, что из-за отрыв тромба. Более никакой информации о гибели активистки пока нет.

      Нападение на Екатерину Гандзюк и дальнейшая смерть активистки: все, что нужно знать 

      хронИка СОБЫТИЙ

       
       
      •  
      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Екатерина Гандзюк Публикации Статьи Новости Херсона Потери
      Источник: 24 канал
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