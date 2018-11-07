В Херсоне началась церемония прощания с общественной активисткой Екатериной Гандзюк. Женщина умерла 4 ноября от последствий нападения и ожога серной кислотой.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

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31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила сильные ожоги тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в одной из больниц Киева.

Прощальная церемония с активисткой проходит в областном дворце молодежи и студентов в Херсоне. Туда приходят ее друзья, родственники, коллеги и местные чиновники.

Как видно на фото, возле здания, где прощаются с Гандзюк, уже собралось несколько сотен людей. Они несут цветы и фото погибшей активистки.



В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк

Прощание с активисткой Гандзюк в Херсоне

Отметим, в связи с большим количеством людей, которые хотели прийти попрощаться с активисткой, начало церемонии перенесли с 14:00 на 13:00. Она будет длиться до 15:00.

Видео прощания с Екатериной Гандзюк

Напомним, западные страны и организации призывают Украину как можно быстрее привлечь к ответственности причастных к нападению и как следствие смерти активистки. Правоохранители расследуют дело как умышленное заказное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений и с особой жестокостью. В общем уже задержали шесть человек, подозреваемых в причастности к нападению на активистку. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

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