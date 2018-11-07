У Херсоні розпочалася церемонія прощання з громадською активісткою Катериною Гандзюк. Жінка померла 4 листопада від наслідків нападу та опіку сірчаною кислотою.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у соцмережах.

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31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала сильних опіків тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в одній з лікарень Києва.

Прощальна церемонія з активісткою проходить в обласному палаці молоді та студентів у Херсоні. Туди приходять її друзі, родичі, колеги та місцеві чиновники.

Як видно на фото, біля будівлі, де прощаються з Гандзюк, вже зібралося кілька сотень людей. Вони несуть квіти та фото загиблої активістки.



У Херсоні прощаються з Катериною Гандзюк



Прощання з активісткою Гандзюк у Херсоні

Зазначимо, у зв’язку з великою кількістю людей, які хотіли прийти попрощатися з активісткою, початок церемонії перенесли з 14 на 13 годину. Вона триватиме до 15:00.

Відео прощання з Катериною Гандзюк

Нагадаємо, Західні країни та організації закликають Україну якнайшвидше притягнути до відповідальності причетних до нападу і як наслідок смерті активістки. Правоохоронці розслідують справу як умисне замовне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів та з особливою жорстокістю. Загалом уже затримали шість осіб, підозрюваних у причетності до нападу на активістку. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

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