Умерла Екатерина Гандзюк

Умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой
Умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой. Женщина ушла из жизни в возрасте 33 лет в одной из больниц Киева.
Об этом сообщили в группе "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.
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Катя умерла. Детали будут позже,
– отметили активисты.
По предварительной информации, причиной смерти активистки стал обрыв тромба.
Также, информацию уже подтвердил адвокат Маси Найем.
"Это так. Просьба быть максимально сдержанными. Детали не спрашивайте и не звоните. Сейчас важно удержать родных", – написал он.
Также, слова скорби из-за смерти Екатерины Гандзюк уже выразили волонтер и бывшая журналистка Ольга Решетилова, пресс-секретарь "Национальной дружины" Роман Чернышев, экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко и другие активисты.
Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.
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