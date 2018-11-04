Умерла Екатерина Гандзюк

Умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой. Женщина ушла из жизни в возрасте 33 лет в одной из больниц Киева.

Об этом сообщили в группе "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

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Катя умерла. Детали будут позже,

– отметили активисты.

По предварительной информации, причиной смерти активистки стал обрыв тромба.

Также, информацию уже подтвердил адвокат Маси Найем.

"Это так. Просьба быть максимально сдержанными. Детали не спрашивайте и не звоните. Сейчас важно удержать родных", – написал он.

Также, слова скорби из-за смерти Екатерины Гандзюк уже выразили волонтер и бывшая журналистка Ольга Решетилова, пресс-секретарь "Национальной дружины" Роман Чернышев, экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко и другие активисты.

Померла Катя Гандзюк...

Вічна пам'ять.

ХТО ЗАМОВИВ??? — Назар Приходько (@nazareye) 4 ноября 2018 г.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

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