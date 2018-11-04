13:57
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой

      833 Читати новину українською
      Умерла Екатерина Гандзюк
      Умерла Екатерина Гандзюк / Фото из открытых источников

      Умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой. Женщина ушла из жизни в возрасте 33 лет в одной из больниц Киева.

      Об этом сообщили в группе "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

      Читайте также: Меня хотели отключить на несколько месяцев, – Гандзюк о нападении на нее

      Катя умерла. Детали будут позже,
      – отметили активисты.

      По предварительной информации, причиной смерти активистки стал обрыв тромба.

      Также, информацию уже подтвердил адвокат Маси Найем.

      "Это так. Просьба быть максимально сдержанными. Детали не спрашивайте и не звоните. Сейчас важно удержать родных", – написал он.

       

      Также, слова скорби из-за смерти Екатерины Гандзюк уже выразили волонтер и бывшая журналистка Ольга Решетилова, пресс-секретарь "Национальной дружины" Роман Чернышев, экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко и другие активисты.

       

       

       

       

       

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИсь СОБЫТИЯ ВОКРУГ НАПАДЕНИЯ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      Теги: Потери Екатерина Гандзюк Новости Херсона Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Только факты об избиении журналистов и "каштановый скандал"
       21 мая 2013 , 19:35 6
      "Хоть 2050 год": Илларионов объяснил, почему Путин не отдаст власть над Россией
       6 октября , 14:12
      Внедорожный автобус Torsus спасает раненых на востоке страны
       29 августа , 12:50
      Главные новости футбола 10 октября: Украина расписала ничью с Италией, юношеские сборные стартовали в отборах к Евро
       11 октября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук