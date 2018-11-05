4 ноября, умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую летом этого года облили кислотой. О том, что известно о ее нападавших, и как продвигаются поиски ответа на вопрос "Кто заказал Катю Гандюк", читайте в материале 24 канала.

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Кто совершил нападение на Катю Гандзюк?

Известно, что нападение организовал человек по имени Сергей Торбин (псевдо "Опер"). Также задержаны Владимир Васянович (псевдо "Шуруп"), Никита Грабчук (псевдо "Муравей", ему инкриминируют непосредственно выполнение нападения), Виктор Горбунов (известно, что он приобрел кислоту, которой было совершено нападение) и Вячеслав Вишневский. Все они проживали в разных регионах Украины и являются бывшими военными.

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Действительно ли они все были ветеранами АТО?

Да. Все подозреваемые ранее служили в 5-м батальоне Украинской добровольческой армии, Торбин был их командиром. При этом Добровольческий Украинский корпус "Правый сектор" (ДУК ПС), в котором воевали все подозреваемые, исходя из времени их участия в боевых действиях, официально заявил, что не имеет к задержанным никакого отношения. Как заявляют в ДУК, все они покинули его ряды во время выхода Дмитрия Яроша с "Правого сектора".

Известно, что Торбин возглавляет в Херсоне общественную организацию добровольцев-участников АТО "Добровольцы божьей четы". В том числе, участвовал в боях на позициях в Песках и на шахте "Бутовка", которые в тот момент были одними из самых горячих точек фронта. В 2015 году Торбин был награжден орденом "За мужество" III степени.

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24-летний Васянович – также орденоносный подозреваемый. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Пески, Авдеевку, один из защитников Донецкого аэропорта. Во время участия в боевых действиях потерял ногу – подорвался на фугасе, когда вел развед-группу с шахты "Бутовка". Награжден орденом "За мужество" III степени и "Народный герой Украины". Скандальный участник проекта "Победители" – накануне презентации фотовыставки "Победители" в Европейском парламенте Васяновича обвинили в нацистских взглядах.



Владимир Васянович с боевыми побратимами (фото – Facebook)

23-летний Никита Грабчук, который, по версии обвинения, и вылил кислоту на активистку, также принимал участие в войне на Донбассе едва ли не от самого ее начала. Родом из Житомирщины. Информации о наградах найти не удалось.

28-летний Вячеслав Вишневский – уроженец Хмельницкой области, действующий боец 5-го батальона "УДА". Информации о 27-летнем ветеране Виктора Горбунова в открытом доступе почти нет.

Почему они решили напасть на Гандзюк?

Как объяснил в ходе одного из судебных заседаний сам Горбунов – из-за предложения Торбина. По его словам, "Опер" объяснил другим нападавшим, что "Гандзюк является коррумпированным чиновником и имеет пророссийские взгляды", поэтому ей необходимо нанести телесные повреждения ". Именно за нанесение этих повреждений им и предлагали по 500 долларов США. Горбунов также уверяет, что за покупку кислоты он получил от Васяновича 300 долларов, от дальнейших действий отказался.

Вишневский рассказал, что Торбин предложил по 500 долларов ему, Васяновичу, а также его товарищу Грабчуку за совершение преступления против Гандзюк. Они согласились. Утром 31 июля 2018 года они прибыли к дому Гандзюк на автомобиле Торбина. Васянович остался в салоне. Через некоторое время к дому подъехал автомобиль, на котором ездила на работу Гандзюк. Он сообщил об этом Васяновичу и начал движение в направлении магазина АТБ, что стало сигналом о выходе из дома потерпевшей. Сам момент обливания кислотой Гандзюк Вишневский не видел.

Заявления о том, что подозреваемые пытались наказать коррумпированную чиновницу, которые распространяются в СМИ, не всегда выглядят логичными. Во-первых, незадолго до инцидента бойцы того же 5-го бата, в котором служили все подозреваемые, вручали Гандзюк благодарность за поддержку, поэтому, скорее всего, бойцы знали кто она и каких взглядов придерживается. Во-вторых, сам Торбин во время заседания подчеркнул, что знает Гандзюк как помощницу мэра Херсона. По его словам, он встречался с ней больше года назад и просил посодействовать в выделении социальных рекламных бордов для участников АТО. Гандзюк якобы помогла в этом вопросе и после этого они не встречались. Поэтому не понимать, на кого он совершает нападение, он не мог.

Признали ли нападающие свою вину?

Частично. Торбин настаивает на своей невиновности. При этом, его друзья настаивают, что в СИЗО его держат "в таких условиях, чтобы он взял чье-то преступление на себя, а друзья чиновницы окрестили его в прессе виновным без суда и следствия".



Сергей Торбин, "Опер" (фото – Facebook)

22 августа представитель Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил, что остальные подозреваемые в нападении признались в совершении преступления. По словам представителя полиции, причастность подозреваемых к нападению подтверждена доказательствами и показаниями, которые получило следствие. Подозреваемые признались, что получали предложение совершить нападение на Гандзюк за деньги.

Что сейчас с нападавшими?

Торбин находится в СИЗО. Васяновича одним из первых отпустили под круглосуточный домашний арест из-за полученной им инвалидности. Решение об освобождении под круглосуточный домашний арест было принято также и в отношении Вишневского, и в отношении Горбунова. Согласно решению Апелляционного суда Херсонской области, Грабчук и Торбин также остаются под стражей.

Действительно ли нападение было заказным?

Да. Кто заказчик – следствие до сих пор установить не может. Генеральной прокуратурой принято решение о передаче уголовного производства по делу Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Два производства будут объединены в одно для дальнейшего расследования и установления заказчиков нападения.

Вместе с тем, местные журналисты обсуждают еще три возможные версии совершения этого преступления – борьба за власть между различными силами в городе, в которую был вовлечен Торбин; незаконное уничтожение Олешковских лесов, которые вырубят для продажи; и вопрос поставки воды в оккупированный Крым Северо-Крымским каналом, которым занималась Гандзюк, в том числе – разоблачая российскую агентуру на территории области.