Умерла Екатерина Гандзюк: эмоциональный комментарий Сергея Стерненко

Бывший лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко дал пылкий комментарий относительно смерти бывшей советницы Херсона Екатерины Гандзюк,

24 канал сообщал, что днем ​​4 ноября умерла Екатерина Гандзюк, активистка и советник мэра Херсона. Ее летом неизвестный облил кислотой, в результате чего женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Предварительная причина смерти – обрыв тромба.

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Журналисты 24 канала пытались связаться с близким окружением Екатерины Гандзюк, однако сейчас все от комментариев отказываются. По их словам, все детали будут сообщены в течение суток.

Зато бывший лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко достаточно эмоционально прокомментировал ее смерть на своей странице в Facebook.

В частности, он в своем главном заметке отметил: "Нам тебя не хватает".

Также активист ниже в комментариях дал розширениший и эмоционален комментарий.

"Единственное, что хотел бы добавить, это пожелание гореть в аду заказчику, соучастникам, исполнителям и всем чудовищам, что последние месяцы обливали ее грязью, оправдывая это ужасное преступление. И му**рам присоединиться к этой компании. Их бездействие убивает. Молчание убивает также", – отметил Стерненко.

Кроме того, Сергей после смерти Екатерины Гандзюк импульсивно написал главе МВД Арсена Авакова в Twitter.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.