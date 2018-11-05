Хто замовив Катерину Гандзюк: активісти назвали імена

Громадські активісти переконані, що знають, хто замовив Катерину Гандзюк, вони називають конкретні прізвища.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів активіст Максим Кицюк.

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За його словами, інформацію щодо замовника вони розписали у своєму дописі на сторінці у Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк".

Ми чітко вказуємо на пана Ігоря Павловського, який має в кримінальних колах кличку "Собака", який вже неодноразово світився в комунікації з людьми, які є виконавцями цього вбивства, і які, по факту, є зв'язковою особою з депутатом Паламарчуком, який є смотрящим за всім, що відбувається під егідою Міністерства внутрішніх справ в Херсонській області. Тому тут є чіткий зв'язок, і ми тепере просто хочемо почути те саме від органів слідства. І хочемо, щоб нам відповіли все-таки, хто ж стоїть за цими людьми, хто замовив вбивство Катерини,

– наголосив Максим Кицюк.

Активіст додав, що наразі є тільки реакція від людей, яких вони озвучували. "Вони вважають, що це все нісенітниця, як вони пишуть – "собачій брєд". Але ми доведем, і ці люди змінять свою позицію і будуть здавати своїх замовників", – підкреслив Кицюк.

Окрім того, на питання про те, як стало відомо про імовірних замовників, активіст зазначив: "Ви розумієте, Україна тісна. І кращих людей набагато більше, ніж отаких "мудаків". І ці люди завжди допоможуть роз'яснити і допоможуть дізнатися, хто все-таки був замовником".

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загаломправоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.