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      Кто заказал Екатерину Гандзюк: активисты назвали имена

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      Общественные активисты убеждены, что знают, кто заказал Екатерину Гандзюк, они называют конкретные фамилии.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал активист Максим Кицюк.

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      По его словам, информацию о заказчике они расписали в своей заметке на странице в Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк".

      Мы четко указываем на господина Игоря Павловского, который имеет в криминальных кругах кличку "Собака", который уже неоднократно светился в коммуникации с людьми, которые являются исполнителями этого убийства, и которые, по факту, является связующим лицом с депутатом Паламарчуком, который является смотрящим за всем, что происходит под эгидой Министерства внутренних дел в Херсонской области. Поэтому здесь есть четкая связь, и мы теперь просто хотим услышать то же самое от органов следствия. И хотим, чтобы нам ответили все-таки, кто же стоит за этими людьми, кто заказал убийство Екатерины,
      – подчеркнул Максим Кицюк.

      Активист добавил, что пока есть только реакция от людей, которых они озвучивали. "Они считают, что это все чушь, как они пишут – "собачий бред". Но мы докажем, и эти люди изменят свою позицию и будут сдавать своих заказчиков", – подчеркнул Кицюк.

      Кроме того, на вопрос о том, как стало известно о вероятных заказчиках, активист отметил: "Вы понимаете, Украина тесная. И хороших людей гораздо больше, чем таких "мудаков". И эти люди всегда помогут разъяснить и помогут узнать, кто все-таки был заказчиком".

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Министерство внутренних дел Новости Херсона Жертвы Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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