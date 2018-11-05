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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Смерть Гандзюк: у поліції кажуть, що вони можуть розкрити справу, але слідством займається СБУ

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      Хто займається розслідуванням справи щодо вбивства Катерини Гандзюк: деталі
      Хто займається розслідуванням справи щодо вбивства Катерини Гандзюк: деталі / Соцмережі

      У Національній поліції переконують, що у них є достатньо для повного матеріалів для повного розкриття вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

      Зокрема, такою заяваою відзначився заступник голови відомтсва Костянтин Бушуєв, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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      "Переконаний, ураховуючи ті матеріали, які сьогодні надала Нацполіція у провадження слідчого Служби безпеки України, буде досить для того, щоб спільними зусиллями довести провину, зокрема замовників",– зауважив він.

      Додамо, 5 листопада стало відомо, що справою щодо умисного вбивства Катерини Гандзюк буде займатися Головне слідче управління СБУ. Як зауважили у відомтстві, станом на 16:00 5 листопада, "кримінальне провадження до органу досудового розслідування не надійшло".

      "Крім цього повідомляємо, що справа не має жодних обмежень, передбачених Законом України "Про державну таємницю", окрім обмежень передбачених статтею 222 КПК України, яка регламентує порядок, межі та спосіб розголошення даних досудового провадження", – додали в СБУ.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб.

      Хто така Катерина Гандзюк? Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.

      Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.

      Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

      Що відомо про напад і подальшу смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео 

      напад з кислотою на катерину гандзюк і подальша смерть активістки: матеірали, варті уваги 
      Теги: Новини України Поліція СБУ Катерина Гандзюк Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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