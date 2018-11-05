Чи залишиться Луценко на посаді генпрокурора після смерті Гандзюк?

Роботою Юрія Луценка не задоволені в суспільстві і політикумі. Смерть активістки Катерини Гандзюк знову поставила під сумнів професіоналізм генпрокурора. Що встиг зробити Луценко за три з половиною роки, і чи звільнять його, – далі в матеріалі 24 каналу.

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Генпрокурор без юридичної освіти

Юрій Луценко – перший генпрокурор в Україні без юридичної освіти. Щоб призначити Луценка на цю посаду, в 2016 році Верховна Рада ухвалила новий закон про діяльність Генпрокуратури, який дозволяє займати посаду очільника людині без юридичної освіти.

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Сам Луценко після голосування обіцяв боротися з високопосадовцями-корупціонерами. Хоча зазначив, що трьох друзів не саджатиме, як сінгапурський лідер Лі Куан Ю. Звичайно, одне з головних завдань – покарання Януковича і його поплічників за злочини на Майдані.



Луценко – перший генпрокурор без юридичної освіти

Крім того, Луценко обіцяв пробути на посаді два роки, щоб завершити реформування органів прокуратури. Зокрема, формування громадської ради прокурорів – органу самоврядування, який самостійно прийматиме рішення призначення і звільнення, а генпрокурор тільки підписуватиме накази. Новобраний генпрокурор підкреслював свою непідкупність і безстрашність.

Я пройшов два Майдани, тюрму і відправив сина на війну. Ніхто мене не зупинить, якщо я буду знати, що людина винна,

– зауважив Луценко.

Смерть Катерини Гандзюк як індикатор

Про те, як Луценко виконує свої обіцянки, трагічним підтвердженням є смерть активістки Катерини Гандзюк. Як відомо, 31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. В результаті Катерина зазнала 30% опіків тіла. За повідомленням голови Нацполіції Сергія Князєва, правоохоронці затримали шість осіб. Четверо зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла...

Нагадаємо, Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Активісти і політики вимагають відставки Луценка через смерть Катерини Гандзюк

Напад на Гандзюк спочатку був кваліфікований як хуліганство і лише після тиску громадськості його перекваліфікували на "тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування". Потім кваліфікацію змінили ще раз і визначили як "замах на вбивство".

Через два місяці, 25 вересня 2018 року, за клопотанням адвоката Євгенії Закревської головне управління Нацполіції в Херсонській області додало ознаку замовлення на кваліфікацію злочину (п. 11 год 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Але в підозрі у виконавців ознака замовлення" досі не фігурує.

Політики, зокрема мер Львова Садовий заявив, що призначення керівників силових органів "за принципом вірності, а не чесності та професійності – вбиває", а жертвами стають цілком конкретні люди.

Якщо після цієї трагедії, ми не побачимо, як мінімум, відставки Генпрокурора Луценка, стане зрозуміло, що Президент не просто дивиться крізь пальці на реванш, а свідомо йому сприяє,

– наголошує Садовий.

В Європейській комісії заявили, що чекають від України ретельного розслідування справи про напад на Гандзюк. Правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк. Також вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Обіцянка-цяцянка

За словами політичного експерта Андрія Вігірінського, обіцянки Луценка міг сприймати серйозно той, хто не знає всього механізму розслідування злочинів, як формується доказова база. І обіцянки Луценка – політичні гасла. Луценко не слідчий, його функції – адміністративні – організувати роботу.

Директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк зауважує: на посаді Луценко продовжує бути політиком. І розраховує на продовження політичної кар’єри. З посади генпрокурора він йтиме з гучною справою. (Вочевидь, це буде вирок екс-президенту-втікачу Януковичу – "24").



Луценко обіцяв посадити всіх корупціонерів, незалежно від їхнього статусу

Що стосується професійних якостей Луценка, на переконання експертів, призначення політика без юридичної освіти було помилкою. До того ж, зазначає Вігірінський, Луценко уже не дотримався свого слова – не пішов посади через два роки, як обіцяв. Більше того, попри рішення ради прокурорів почати розслідування щодо замаху Луценка Єніна, генпрокурор не подання не підписав.

Непрофесійність Луценка яскраво проявилася під час внесення подань щодо зняття недоторканності з народних депутатів.

Якщо ти професійний юрист, то розумієш, де слабка, а де сильна позиція подання. Останні три подання по депутатах Опоблоку – Дунаєву, Вілкулу і Колєснікову – були провалені через слабку позицію ГПУ. Підстав для зняття недоторканності з нардепів було мало. Теж саме щодо депутатів з фракції Радикальної партії. Або по Олесю Довгому (недоторканність зняли, але справа до суду не дійшла – "24") подання теж слабке. Тому що залишалося кілька місяців до завершення терміну давності по його справі. А суспільство вимагає завершені досудові розслідування, забезпечення правопорядку, стану законності, протидії організованій злочинності. І тут особливих успіхів у Луценка немає,

– переконаний Андрій Вігірінський.

Як зазначає директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, щоб здобути вищу освіту, треба п'ять років. А Луценко на посаді генпрокурора тільки три роки. Весь цей час він, не відходячи від верстата, здобуває юридичну освіту.

Як тільки Юрій Луценко закінчить "навчання" на юриста, йому спротивить ця професія, і він повернеться на свою стару роботу – в політику. Він талановитий трієчник, таких люблять вчителі, але знають, що з них не вийдуть хороші професіонали,

– вважає Небоженко.

В сухому залишку

Хвалитися Луценку особливо нічим. Серед умовних досягнень – повернення державі 1,5 мільярдів доларів Януковича, завершення слідства щодо колишньої бранки Кремля, нині нардепа Надії Савченко за підготовку держперевороту. Теоретично – заочне засудження Януковича. І вирок може бути сумнівним.

Як зазначає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, щоб судити за державну зраду, треба прийняти новий закон – про антидержавну діяльність. В ньому треба все чітко розписати, щоб не запрошувати лінгвістів для пояснення. Зокрема, в положенні про фінансування терористичних об’єднань, діяльність яких загрожує державному устрою, має бути чітко визначено: колабораціонізм, сепаратизм, положення про ЗМІ, які підтримують такі заклики тощо.

Комусь в Україні захотілося зібрати лаври – посадити Януковича за держзраду, і в результаті тепер маємо цілий серіал, – говорить Бала.



Засудити Януковича принципово для Луценка. Але Янукович може оскаржити рішення

Справи по розстрілах на Майдані теж розвалюються у суді. Проти екс-беркутівців нема жодного вироку. Організатор тітушек Крисін, який причетний до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія, відбувся невеликим терміном.

По корупціонерах – це спільна відповідальність ГПУ і НАБУ. Але до суду дійшло не так багато. На стадії судового розгляду справи по екс-регіоналах Михайлу Добкіну і Олександру Єфремову.



По розстрілах на Майдані вироків немає

При цьому на посаді генпркокура Юрій Луценко опинився в центрі уваги ЗМІ через візит на Кіпр для того, щоб отримати потрібну інформацію у справах по офшорах. Луценко поїхав туди у супроводі народного депутата від БПП Олександра Грановського, якого журналісти вважать куратором всіх правоохоронних органів від президента. Юрій Луценко заявив, що залучив Грановського в інтересах розслідування справ з офшорами деяких депутатів. Однак досі невідомо, наскільки реальною була допомога Грановського і чи вдалося ГПУ "накопати" щось проти народних депутатів, прізвища яких не розголошувалися.

На початку 2018 року Луценко знову потрапив у скандал через зимовий відпочинок. ЗМІ з’ясували, що родина генерального прокурора провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, найдорожчого готелю Сейшелів. Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся щонайменше у 52 тисячі євро. Непідкупний Луценко заявив, що це середня ціна.

Причини для відставки є

Микола Давидюк говорить: у Порошенка є підстави для звільнення Луценка. Але президент цього не робитиме.

Призначали Луценка як політичну фігуру і зніматимуть за тим же принципом. Не з юридичних підстав. Порошенко не відправить його у відставку. В нього стратегія – збирати до купи стару коаліцію. Найменший розкол – відхід одного призведе до того, що присиплеться вся піраміда. Всі знають подружні зради, один одного ненавидять, але живуть у спільній комуналці,

– зазначає Микола Давидюк.

Андрій Вігірінський додає: законом про Генпрокуратуру передбачений термін повноважень для генпрокурора – шість років. Це робиться для того, щоб діяв принцип правопреємності влади. При зміні президента і парламенту вектор роботи ГПУ не змінювався. Як би не було, до завершення президентських виборів, вважає експерт, Луценко залишиться на посаді.

Якщо Порошенко виграє вибори, то Луценко може і залишитися. Якщо ні – то Луценко феєрично збиратиметься у відставку. Неясно, в який передвиборний список на виборах до парламенту Луценко може нирнути. Якщо БПП – а раптом Порошенко програє? Тоді рейтинг БПП теж обвалиться, – зазначає Вігірінський.



Порошенко не звільнить Луценка, хоча має підстави?

На думку Давидюка, Луценко не став успішним прокурором, але не можна його віднести до найгірших. В нього є проблеми з рейтингом – великий рівень негативу.

Луценко шукатиме собі партнерів по майданній коаліції. Кличко або Гройсман, з ким він може створити політичну синергію. Найбільший негатив для нього – Порошенко. І Луценко намагатиметься позбавитися цього. Для нього це повернення в політику буде найтяжчим. Але він не позбавлений електоральних перспектив, – вважає Микола Давидюк.

Віктор Небоженко наголошує: частина оточення Порошенка радить йому зняти Юлію Тимошенко з виборів. Або відкрити на неї кримінальну справу.

Оточення Порошенка вимагає мужнього кроку від Луценка – посадити Тимошенко. Чи впорається він? Швидше, він ухиляється. Якщо зробить, то допоможе Порошенку залишитися при владі ще на п'ять років. Але це не врятує кар'єру генпрокурора. Порошенко його зніме, оскільки обурення буде сильне. Прокуратура Порошенко нічим не відрізняється від прокуратури Януковича. Дуже замкнута, самодостатня, неймовірно багата група людей, які ще не становлять загрози нацбезпеки. Але вони мало роблять, щоб у людей злилися в одному понятті закон і порядок,

– зазначає Небоженко.