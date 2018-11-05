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      Смерть Катерини Гандзюк: у Європарламенті нагадали про Майдан

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      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Українська влада повинна покарати винних у смерті активістки Катерини Гандзюк.

      Про це написала депутатка Європарламенту Ребекка Гармс на своїй сторінці у Twitter.

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      Вона підтримала слова українського філософа і громадського діяча Євгена Бистрицького, який заявив, що проти активістів в Україні ведуть "війну".

      Як і часто, Євген Бистрицький знову має рацію. Ті, хто вбив Катерину Гандзюк, повинні бути покарані. І через 5 років після того, як сміливі активісти закликали громадян України приєднатись до Майдану, прийшов час дотримуватися порад Євгена,
      – заявила Ребекка Гармс.

      Депутатка прикріпила до посту посилання на сторінки президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана та спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

      "Війна проти громадянського суспільства повинна припинитися, влада повинна відновити відповідальний діалог з активістами, який вона втратили за роки після революції на Майдані", – написав Бистрицький у своєму Twitter.

      Нагадаємо, раніше начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко підтвердив факт смерті Катерини Гандзюк. Також він сповістив, що до поліції відповідне повідомлення не надходило, однак після резонансу у соцмережах, правоохоронці вирішили перевірити цю інформацію. Також Крищенко переконує, що слідчі дії проводять саме поліцейські.

      Згодом у поліції зазначили, що за результатами експертизи, слідчі змінили кваліфікацію нападу з "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і подальшу смерть?

      31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Хто така Катерина Гандзюк?
      Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН. Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.
      Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

       

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Євросоюз Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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