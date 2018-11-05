Смерть Екатерины Гандзюк: в Европарламенте напомнили о майдане

Украинская власть должна наказать виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом написала депутат Европарламента Ребекка Хармс на своей странице в Twitter.

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Она поддержала слова украинского философа и общественного деятеля Евгения Быстрицкого, который заявил, что против активистов в Украине ведут "войну".

Как и часто, Евгений Быстрицкий снова прав. Те, кто убил Екатерину Гандзюк, должны быть наказаны. И через 5 лет после того, как смелые активисты призвали граждан Украины присоединиться к Майдану, пришло время следовать советам Евгения,

– заявила Ребекка Хармс.

Депутат прикрепил к посту ссылку на страницу президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Like often Yevhen Bystrytsky is right again. Those who killed #KaterynaHandziuk must be punished. And 5years after brave activists have called #Ukrainian citizens to join them on Maidan it’s high time to follow Yevhen’s advice. @poroshenko @VGroysman @AndriyParubiy @EuromaidanPR https://t.co/SslmF0QN6W — Rebecca Harms (@RebHarms) November 5, 2018

"Война против гражданского общества должна прекратиться, власть должна восстановить ответственный диалог с активистами, который она потеряли за годы после революции на Майдане", – написал Быстрицкий в своем Twitter.

Напомним, ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил факт смерти Екатерины Гандзюк. Также он сообщил, что в полиции соответствующее уведомление не поступало, однако после резонанса в соцсетях, правоохранители решили проверить эту информацию. Также Крищенко убеждает, что следственные действия проводят именно полицейские.



Впоследствии в полиции отметили, что по результатам экспертизы, следователи изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "Умышленного убийства" на оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

Что известно про нападение на Екатерину Гандзюк и последующую смерть?



31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Кто такая Екатерина Гандзюк?



Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.



В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

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