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      Смерть Екатерины Гандзюк: полиция переквалифицировала дело

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      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / depo.ua

      После смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк полиция переквалифицировала дело на оконченное умышленное убийство.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      После того как правоохранители осмотрели тело и сделали выводы экспертизы, по результатам которой изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "Умышленного убийства" на оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ.

      Следствие по установлению заказчиков убийства Гандзюк ведет Служба безопасности Украины.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать

      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Полиция
      Источник: 24 Канал
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