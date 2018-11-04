Смерть Екатерины Гандзюк: полиция переквалифицировала дело

После смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк полиция переквалифицировала дело на оконченное умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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После того как правоохранители осмотрели тело и сделали выводы экспертизы, по результатам которой изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "Умышленного убийства" на оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ.

Следствие по установлению заказчиков убийства Гандзюк ведет Служба безопасности Украины.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

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