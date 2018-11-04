Смерть Катерини Гандзюк: поліція перекваліфікувала справу

Після смерті радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Після того як правоохоронці оглянули тіло та зробили висновки експертизи, за результатами якої слідчі змінили кваліфікацію нападу з "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю і на замовлення.

Слідство зі встановлення замовників вбивства Гандзюк веде Служба безпеки України.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



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