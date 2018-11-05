Смерть активистки Гандзюк: адвокат сказал, когда будут результаты экспертизы

Экспертиза, которая установит причину смерти Екатерины Гандзюк, состоится примерно через два дня.

Об этом сказал адвокат Маси Найем в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, ожидания результатов займет "плюс-минус два дня".

Он не может подтвердить, что причиной смерти стал тромб, пока нет результатов экспертизы. При этом Найем подчеркнул, что еще не слышал, чтобы было решение суда на ее проведение.

Сотрудники Службы безопасности провели следственные действия и перевезли тело Гандзюк, дальше будет вскрытие.

Напомним, ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил факт смерти Екатерины Гандзюк. Также он сообщил, что в полицию соответствующее сообщение не поступало, однако после резонанса в соцсетях, правоохранители решили проверить эту информацию. Также Крищенко утверждает, что следственные действия проводят именно полицейские.



Впоследствии в полиции отметили, что по результатам экспертизы, следователи изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "умышленное убийство" на "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ ".

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и последующую смерть?



31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, начала волонтерское движение по сбору денег для приобретения обуви детям переселенцев.



В течение длительного времени Екатерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение экстерриториальных общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были вовлечены правоохранителей, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014–2018 годах.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что следует знать