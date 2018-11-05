12:34
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Смерть активістки Гандзюк: адвокат сказав, коли будуть результати експертизи

      81 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Експертиза, яка встановить причину смерті Катерини Гандзюк, буде приблизно через два дні.

      Про це сказав адвокат Масі Найєм в ефірі одного з українських телеканалів.

      Читайте також: Це вбивство їм вдалося, – Мустафа Найєм прокоментував смерть Гандзюк

      За його словами, очікування результатів займе "плюс-мінус два дні".

      Він не може підтвердити, що причиною смерті став тромб, поки немає результатів експертизи. При цьому Найєм підкреслив, що ще не чув, щоб було рішення суду на її проведення.

      Співробітники Служби безпеки провели слідчі дії і перевезли тіло Гандзюк, далі буде розтин.

      Нагадаємо, раніше начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко підтвердив факт смерті Катерини Гандзюк. Також він сповістив, що до поліції відповідне повідомлення не надходило, однак після резонансу у соцмережах, правоохоронці вирішили перевірити цю інформацію. Також Крищенко переконує, що слідчі дії проводять саме поліцейські.

      Згодом у поліції зазначили, що за результатами експертизи, слідчі змінили кваліфікацію нападу з "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і подальшу смерть?

      31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Хто така Катерина Гандзюк?

      Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН. Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.
      Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

       

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк СБУ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені аби послабити тиск Кремля
      сьогодні , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сьогодні , 11:00 Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сьогодні , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:28 "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Покрова Пресвятої Богородиці 2018: історія та традиції свята
       14 жовтня , 11:10
      Рада зробила черговий крок для детінізації зарплат, — Журжій
       2 березня 2015 , 21:56
      Зірка Арсенала та Ліверпуля розповів жахливу історію про наркотики, яка зламала його кар'єру
       7 серпня , 13:10
      Одноклубник Ярмоленка прокоментував забиті голи українця в ворота Евертона
       16 вересня , 21:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук