Це вбивство їм вдалося, – Мустафа Найєм прокоментував смерть Гандзюк

Через смерть громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у 16 містах України відбудуться акції протесту. Проте потрібно, щоб ці мітинги не перетворилися у щось звичне.

Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав народний депутат Мустафа Найєм.

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За словами депутата, протести будуть підсилюватися, тому що це справа не політична, тут треба зрозуміти, що зараз сотні людей, які теоретично могли б когось замовити і вони чекають, яка буде реакція суспільства. Якщо ми зараз приймемо, то це означатиме, що в подальшому такі акції ще відбуватимуться.

Це зараз питання безпеки всіх, хто відстоює свої права, незалежно від того, роблять вони це в ЖЕКу чи на вуличних протестах. Ці акції повинні бути до конкретних чиновників, з конкретними термінами, щоб вони не перетворилися просто у щось звичайне. Ми маємо добиватися конкрених дій,

– заявив народний депутат.

Він розповів, що у Парламенті буде створюватися депутатська слідча комісія, яка буде розслідувати справу. Зараз вже "Самопоміч", "Батьківщина" готові представити своїх людей, але є проблема з представниками від "Нородного фронту", "БПП", "Радикальної партії" та інших фракцій.

Фактично, у Парламенті немає бажання встановлювати свій власний контроль над тимчасово-слідчою комісією,

– наголосив Найєм.

"Незважаючи на те, що Катерина померла у лікарні – це дійсно вбивство. Ми повинні розуміти, що конкретні люди замовили конкретного активіста – це конкретні виконавці, замовники, які зараз ще на свбоді. І це вбивство їм вдалося", – сказав політик.

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Нагадаємо, раніше начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко підтвердив факт смерті Катерини Гандзюк. Також він сповістив, що до поліції відповідне повідомлення не надходило, однак після резонансу у соцмережах, правоохоронці вирішили перевірити цю інформацію. Також Крищенко переконує, що слідчі дії проводять саме поліцейські.



Згодом у поліції зазначили, що за результатами експертизи, слідчі змінили кваліфікацію нападу з "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і подальшу смерть?



31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео