Это убийство им удалось, – Мустафа Найем прокомментировал смерть Гандзюк

Из-за смерти общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк в 16 городах Украины состоятся акции протеста. Однако нужно, чтобы эти митинги не превратились в нечто привычное.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал народный депутат Мустафа Найем.

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По словам депутата, протесты будут усиливаться, потому что это дело не политическое, тут надо понять, что сейчас сотни людей, которые теоретически могли бы кого-то заказать и они ждут, какова будет реакция общества. Если мы сейчас примем, то это будет означать, что в дальнейшем такие акции еще будут.

Это сейчас вопрос безопасности всех, кто отстаивает свои права, независимо от того, делают они это в ЖЕКе или на уличных протестах. Эти акции должны быть к конкретным чиновникам, с конкретными сроками, чтобы они не превратились просто во что-то обычное. Мы должны добиваться конкрених действий,

– заявил народный депутат.

Он рассказал, что в Парламенте будет создаваться депутатская следственная комиссия, которая будет расследовать дело. Сейчас уже "Самопомощь", "Батькивщина" готовы представить своих людей, но есть проблема с представителями от "Нородного фронта", "БПП", "Радикальной партии" и других фракций.

Фактически, в Парламенте нет желания устанавливать свой собственный контроль над временно-следственной комиссией,

– подчеркнул Найем.

"Несмотря на то, что Екатерина умерла в больнице – это действительно убийство. Мы должны понимать, что конкретные люди заказали конкретного активиста – это конкретные исполнители, заказчики, которые сейчас еще на свободе. И это убийство им удалось", – сказал политик.

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Напомним, ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил факт смерти Екатерины Гандзюк. Также он сообщил, что в полиции соответствующее уведомление не поступало, однако после резонанса в соцсетях, правоохранители решили проверить эту информацию. Также Крищенко убеждает, что следственные действия проводят именно полицейские.

Впоследствии в полиции отметили, что по результатам экспертизы, следователи изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "Умышленного убийства" на "Умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и последующую смерть?

31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео