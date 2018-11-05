Останется ли Луценко на посту генпрокурора после смерти Гандзюк?

Работой Юрия Луценко не довольны в обществе и политикуме. Смерть активистки Екатерины Гандзюк снова поставила под сомнение профессионализм генпрокурора. Что успел сделать Луценко за три с половиной года, и уволят ли его, – далее в материале 24 канала.

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Генпрокурор без юридического образования

Юрий Луценко – первый генпрокурор в Украине без юридического образования. Чтобы назначить Луценко на эту должность, в 2016 году Верховная Рада приняла новый закон о деятельности Генпрокуратуры, который позволяет занимать должность руководителя человеку без юридического образования.

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Сам Луценко после голосования обещал бороться с чиновниками-коррупционерами. Хотя отметил, что трех друзей сажать не будет, как сингапурский лидер Ли Куан Ю. Конечно, одна из главных задач – наказание Януковича и его приспешников за преступления на Майдане.

Луценко – первый генпрокурор без юридического образования

Кроме того, Луценко обещал пробыть на посту два года, чтобы завершить реформирование органов прокуратуры. В частности, формирование общественного совета прокуроров – органа самоуправления, который самостоятельно будет принимать решение назначения и увольнения, а генпрокурор только подписывать приказы. Новоизбранный генпрокурор подчеркивал свою неподкупность и бесстрашие.

Я прошел два Майдана, тюрьму и отправил сына на войну. Никто меня не остановит, если я буду знать, что человек виновен,

– заметил Луценко.

Смерть Екатерины Гандзюк как индикатор

О том, как Луценко выполняет свои обещания, трагическим подтверждением является смерть активистки Екатерины Гандзюк. Как известно, 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В результате Екатерина получила 30% ожогов тела. По сообщению главы Нацполиции Сергея Князева, правоохранители задержали шесть человек. Четверо признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла...

Напомним, Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.

Активисты и политики требуют отставки Луценко из-за смерти Екатерины Гандзюк

Нападение на Гандзюк сначала было квалифицировано как хулиганство и только после давления общественности его переквалифицировали на "тяжкие телесные повреждения с целью запугивания". Затем квалификацию изменили еще раз и определили как "покушение на убийство".

Через два месяца, 25 сентября 2018 года, по ходатайству адвоката Евгении Закревской главное управление Нацполиции в Херсонской области добавило признак заказа на квалификацию преступления (п. 11 ч 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но в подозрении у исполнителей "признак заказа" до сих пор не фигурирует.

Политики, в частности мэр Львова Садовый заявил, что назначение руководителей силовых органов "по принципу верности, а не честности и профессионализме – убивает", а жертвами становятся вполне конкретные люди.

Если после этой трагедии, мы не увидим, как минимум, отставки Генпрокурора Луценко, станет понятно, что Президент не просто смотрит сквозь пальцы на реванш, а сознательно ему способствует,

– отмечает Садовый.

В Европейской комиссии заявили, что ждут от Украины тщательного расследования дела о нападении на Гандзюк. Правозащитные и общественные организации опубликовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Также они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова

Обещанного три года ждут

По словам политического эксперта Андрея Вигиринского, обещания Луценко мог воспринимать серьезно тот, кто не знает всего механизма расследования преступлений, как формируется доказательная база. И обещания Луценко – политические лозунги. Луценко не следователь, его функции – административные – организовать работу.

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк замечает: на посту Луценко продолжает быть политиком. И рассчитывает на продолжение политической карьеры. С должности генпрокурора он будет идти с громким делом. (Очевидно, это будет приговор экс-президенту-беглецу Януковичу – "24").

Луценко обещал посадить всех коррупционеров, независимо от их статуса

Что касается профессиональных качеств Луценко, по убеждению экспертов, назначение политика без юридического образования было ошибкой. К тому же, отмечает Вигиринский, Луценко уже не сдержал своего слова – не ушел с должности через два года, как обещал. Более того, несмотря на решение Совета прокуроров начать расследование покушения Луценко Енина, генпрокурор не представление не подписал.

Непрофессионализм Луценко ярко проявилась во время внесения представлений о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Если ты профессиональный юрист, то понимаешь, где слабая, а где сильная позиция представления. Последние три представления по депутатам Оппоблока – Дунаеву, Вилкулу и Колесникову – были провалены из-за слабой позиции ГПУ. Оснований для снятия неприкосновенности с нардепов было мало. Тоже самое в отношении депутатов из фракции Радикальной партии. Или по Олесю Довгому (неприкосновенность сняли, но дело до суда не дошло – "24") представление тоже слабое. Потому что оставалось несколько месяцев до окончания срока давности по его делу. А общество требует завершения досудебного расследования, обеспечения правопорядка, состояния законности, противодействия организованной преступности. И здесь особых успехов у Луценко нет,

– убежден Андрей Вигиринский.

Как отмечает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, чтобы получить высшее образование, надо пять лет. А Луценко на должности генпрокурора только три года. Все это время он, не отходя от станка, получает юридическое образование.

Как только Юрий Луценко закончит обучение на юриста, ему надоест эта профессия, и он вернется на свою старую работу – в политику. Он талантливый троечник, таких любят учителя, но знают, что из них не выйдут хорошие профессионалы,

– считает Небоженко.

В сухом остатке

Хвастаться Луценко особо нечем. Среди условных достижений – возвращение государству 1,5 миллиарда долларов Януковича, завершение следствия по бывшей пленнице Кремля, ныне нардепа Надежды Савченко за подготовку госпереворота. Теоретически – заочное осуждение Януковича. И приговор может быть сомнительным.

Как отмечает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, чтобы судить за государственную измену, надо принять новый закон – о антигосударственной деятельности. В нем надо все четко расписать, чтобы не приглашать лингвистов для объяснения. В частности, в положении о финансировании террористических объединений, деятельность которых угрожает государственному строю, должно быть четко определено: коллаборационизм, сепаратизм, положение о СМИ, которые поддерживают такие призывы и тому подобное.

Кому в Украине захотелось собрать лавры – посадить Януковича за госизмену, и в результате теперь имеем целый сериал, – говорит Бала.

Осудить Януковича принципиально для Луценко. Но Янукович может обжаловать решение

Дела по расстрелах на Майдане тоже разваливаются в суде. Против экс-беркутовцев нет ни одного приговора. Организатор титушек Крысин, который причастен к убийству журналиста Вячеслава Веремия, отделался небольшим сроком.

По коррупционерам –это общая ответственность ГПУ и НАБУ. Но до суда дошло не так много. На стадии судебного разбирательства дела по экс-регионалам Михаилу Добкину і Александру Ефремову.

По расстрелах на Майдане приговоров нет

При этом на посту генпркокура Юрий Луценко оказался в центре внимания СМИ из-за визита на Кипр для того, чтобы получить нужную информацию по делам по оффшорам. Луценко уехал туда в сопровождении народного депутата от БПП Александра Грановского, которого журналисты считают куратором всех правоохранительных органов от президента. Юрий Луценко заявил, что привлек Грановского в интересах расследования дел с офшорами некоторых депутатов. Однако до сих пор неизвестно, насколько реальной была помощь Грановского и ГПУ удалось ли "накопать" что-то против народных депутатов, фамилии которых не разглашались.

В начале 2018 года Луценко опять попал в скандал из-за зимнего отдыха. СМИ выяснили, что семья генерального прокурора провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, самого дорогого отеля Сейшел. Весь отдых семье генпрокурора обошелся минимум в 52 тысячи евро. Неподкупный Луценко заявил, что это средняя цена.

Причины для отставки есть

Николай Давидюк говорит: у Порошенко есть основания для увольнения Луценко. Но президент этого не будет делать.

Назначали Луценко как политическую фигуру и будут снимать по тому же принципу. Не по юридическим основаниям. Порошенко не отправит его в отставку. У него стратегия – собирать в кучу старую коалицию. Малейший раскол – уход одного приведет к тому, что присиплеться вся пирамида. Все знают супружеские измены, друг друга ненавидят, но живут в общей коммуналке,

– отмечает Николай Давидюк.

Андрей Вигиринский добавляет: законом О Генпрокуратуре предусмотрен срок полномочий для генпрокурора – шесть лет. Это делается для того, чтобы действовал принцип правопреемственности власти. При смене президента и парламента вектор работы ГПУ не менялся. Как бы не было, до завершения президентских выборов, считает эксперт, Луценко останется на должности.

Если Порошенко выиграет выборы, то Луценко может и остаться. Если нет – то Луценко феерично будет собираться в отставку. Неясно, в какой предвыборный список на выборах в парламент Луценко может нырнуть. Если БПП – а вдруг Порошенко проигрывает? Тогда рейтинг БПП тоже обвалится – отмечает Вигиринский.

Порошенко не уволит Луценко, хотя имеет основания?

По мнению Давидюка, Луценко не стал успешным прокурором, но нельзя его отнести к худшим. У него есть проблемы с рейтингом – большой уровень негатива.

Луценко будет искать себе партнеров по майданной коалиции. Кличко или Гройсман, с кем он может создать политическую синергию. Самый большой негатив для него – Порошенко. И Луценко будет пытаться избавиться от этого. Для него это возвращение в политику будет тяжелым. Но он не лишен электоральных перспектив, – считает Николай Давидюк.

Виктор Небоженко отмечает: часть окружения Порошенко советует ему снять Юлию Тимошенко с выборов. Или открыть на нее уголовное дело.

Окружение Порошенко требует мужественного шага от Луценко – посадить Тимошенко. Справится ли он? Скорее, он уклоняется. Если сделает, то поможет Порошенко остаться у власти еще на пять лет. Но это не спасет карьеру генпрокурора. Порошенко его снимет, поскольку возмущение будет сильное. Прокуратура Порошенко ничем не отличается от прокуратуры Януковича. Очень замкнутая, самодостаточная, невероятно богатая группа людей, которые еще не представляют угрозы нацбезопасности. Но они мало делают, чтобы у людей слились в одном понятии закон и порядок,

– отмечает Небоженко.