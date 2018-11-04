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      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Після трагедії Катерини Гандзюк Луценко має піти у відставку, – Садовий

      1982 Читать новость на русском
      Через трагедію активістки Гандзюк Садовий вимагає відставки Луценка
      Через трагедію активістки Гандзюк Садовий вимагає відставки Луценка / 24 канал

      Непокарані злочинці, які сидять в парламенті, кримінальні феодали в регіонах – це наслідок бізнес-управління країною Петра Порошенка. Від такої політики страждають конкретні люди.

      Про це мер Львова Андрій Садовий заявив у Львові на акції пам'яті Катерини Гандзюк. Такі акції відбуваються у низці українських міст.

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      Мер Львова зазначає, що призначення керівників силових органів "за принципом вірності, а не чесності та професійності – вбиває", а жертвами стають цілком конкретні люди.

      Якщо після цієї трагедії, ми не побачимо, як мінімум, відставки Генпрокурора Луценка, стане зрозуміло, що Президент не просто дивиться крізь пальці на реванш, а свідомо йому сприяє,
      – наголошує Садовий.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і подальшу смерть?31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.

      Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.

      Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати


      НАПАД З КИСЛОТОЮ НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК І ПОДАЛЬША СМЕРТЬ АКТИВІСТКИ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Самопоміч Андрій Садовий Катерина Гандзюк Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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