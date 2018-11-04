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      Садовый: из-за трагедии с Екатериной Гандзюк Луценко должен уйти в отставку

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      Из-за трагедии активистки Гандзюк Садовый требует отставки Луценко
      Из-за трагедии активистки Гандзюк Садовый требует отставки Луценко / 24 канал

      Ненаказанные преступники, которые сидят в парламенте, уголовные феодалы в регионах – это следствие бизнес-управления страной Петра Порошенко. От такой политики страдают конкретные люди.

      Об этом мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил во Львове на акции памяти Екатерины Гандзюк. Такие акции проходят в ряде украинских городов.

      Смотрите также: Память активистки Екатерины Гандзюк чтят в городах Украины: фото и видео

      Мэр Львова отмечает, что назначение руководителей силовых органов "по принципу верности, а не честности и профессионализма – убивает", а жертвами становятся вполне конкретные люди.

      Если после этой трагедии, мы не увидим, как минимум, отставки Генпрокурора Луценко, станет понятно, что Президент не просто смотрит сквозь пальцы на реванш, а сознательно ему способствует,
      – отмечает Садовый.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и последующую смерть?
      31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Кто такая Екатерина Гандзюк?
      Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать


      НАПАДЕНИЕ С КИСЛОТОЙ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК И ДАЛЬНЕЙШАЯ СМЕРТЬ АКТИВИСТКИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
      Теги: Самопомич Андрей Садовой Екатерина Гандзюк Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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