Умерла Екатерина Гандзюк: мгновенная реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк следует наказать. Также он призвал правоохранителей приложить максимум усилий, чтобы убийцы были найдены.

Об этом он заявил во время встречи с украинской общиной в турецкой Анталии. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

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Не только на Донбассе, но и внутри страны происходят трагедии. Только что мне сообщили, что активистка Екатерина Гандзюк, против которой совершили атаку нелюди с кислотой, к сожалению, скончалась в больнице", – отметил украинский гарант.

Кроме того, он обратился в милицию с просьбой сделать все возможное для того, чтобы были найдены убийцы.

"Чтобы убийц наказали, они оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло, совместно помочь правоохранительным органам, полиции, чтобы зло было наказано", – констатировал Порошенко.

Комментарий Порошенко о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите с 3:25

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.