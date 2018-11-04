Умерла Екатерина Гандзюк: появилась первая реакция Гройсмана
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования в связи со смертью херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую в конце июля этого года облили кислотой.
Об этом глава правительства написал в своем Twitter.
Читайте также: Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему погибла смелая активистка
Премьер подчеркнул, что виновные в преступлениях против активистки обязательно должны быть наказаны.
Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее – без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память,
– отметил Гройсман.
Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.
4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в одной из больниц Киева. По предварительной информации, у нее оборвался тромб.