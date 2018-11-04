Померла Катерина Гандзюк: з'явилась перша реакція Гройсмана

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття у зв'язку зі смертю херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня цього року облили кислотою.

Про це глава уряду написав у своєму Twitter.

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Прем'єр наголосив, що винні у злочинах проти активістки обов'язково мають бути покарані.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї – без терміну давності. Винні мають понести покарання. Вічна пам'ять,

– зазначив Гройсман.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла в одній з лікарень Києва. За попередньою інформацією, у неї обірвався тромб.