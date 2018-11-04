"Первая жертва террора": активист Михайлик эмоционально отреагировал на смерть Гандзюк

Одесский активист Олег Михайлик эмоционально прокомментировал смерть Екатерины Гандзюк. Он отметил, что она стала первой жертвой террора, который развязали против общественных деятелей в Украине.

Об этом Олег Михайлик рассказал в комментарии журналистам 24 канала.

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4 ноября в одной из больниц Киева умерла Екатерина Гандзюк – общественная активистка и советник мэра Херсона, которую в конце июля облили серной кислотой.

Миша сказал, что находится в шоковом состоянии из-за смерти активистки. Кроме того, он добавил, что дальше будет только хуже.

Я не знаю, как это комментировать. Я ждал ее выздоровления. Это первая жертва террора, развязанного против общественных деятелей, которые не продались, не влезли в договорняки. Что до сих пор имеют совесть и честь. Эта власть не в состоянии людей защитить. Дальше будет хуже, потому что полная безнаказанность, коррупция и непрофессионализм в поисках заказчиков. Шок,

– отметил активист.



Активист Михайлик прокомментировал смерть Екатерины Гандзюк

Кроме того, в Facebook Михайлик выразил соболезнования из-за смерти активистки и добавил, что это стало "тяжелой новостью" для него.

"Вечная память достойному человеку. Рабы продолжают молчать и бояться за свои шкуры. Молчаливые рабы – это соучастники убийств достойных людей Украины", – написал он.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



К слову, на общественного активиста и руководителя одесской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика вечером 22 сентября в Одессе было совершено вооруженное нападение. В мужчину стреляли, в результате чего пуля прошила руку и попала в грудную клетку и застряла в теле активиста. По свидетельствам друзей, Михайлик пережил клиническую смерть.