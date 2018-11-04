15:43
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      "Первая жертва террора": активист Михайлик эмоционально отреагировал на смерть Гандзюк

      266 Читати новину українською
      Активист Михайлик отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк
      Активист Михайлик отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк / Фото из открытых источников

      Одесский активист Олег Михайлик эмоционально прокомментировал смерть Екатерины Гандзюк. Он отметил, что она стала первой жертвой террора, который развязали против общественных деятелей в Украине.

      Об этом Олег Михайлик рассказал в комментарии журналистам 24 канала.

      Читайте также: Умерла Екатерина Гандзюк: эмоциональный комментарий Сергея Стерненко

      4 ноября в одной из больниц Киева умерла Екатерина Гандзюк – общественная активистка и советник мэра Херсона, которую в конце июля облили серной кислотой.

      Миша сказал, что находится в шоковом состоянии из-за смерти активистки. Кроме того, он добавил, что дальше будет только хуже.

      Я не знаю, как это комментировать. Я ждал ее выздоровления. Это первая жертва террора, развязанного против общественных деятелей, которые не продались, не влезли в договорняки. Что до сих пор имеют совесть и честь. Эта власть не в состоянии людей защитить. Дальше будет хуже, потому что полная безнаказанность, коррупция и непрофессионализм в поисках заказчиков. Шок,
      – отметил активист.


      Активист Михайлик прокомментировал смерть Екатерины Гандзюк

      Кроме того, в Facebook Михайлик выразил соболезнования из-за смерти активистки и добавил, что это стало "тяжелой новостью" для него.

      "Вечная память достойному человеку. Рабы продолжают молчать и бояться за свои шкуры. Молчаливые рабы – это соучастники убийств достойных людей Украины", – написал он.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      К слову, на общественного активиста и руководителя одесской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика вечером 22 сентября в Одессе было совершено вооруженное нападение. В мужчину стреляли, в результате чего пуля прошила руку и попала в грудную клетку и застряла в теле активиста. По свидетельствам друзей, Михайлик пережил клиническую смерть.

      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Потери Покушение на активиста Михайлика Новости Херсона
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      сегодня , 15:10 Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 14:22 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      сегодня , 14:01 Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      Дмитро Гнап
      Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      сегодня , 13:00 Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      Сергій Фурса
      Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      сегодня , 12:00 Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      Злой Одессит
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      "Хоть 2050 год": Илларионов объяснил, почему Путин не отдаст власть над Россией
       6 октября , 14:12
      Только факты об избиении журналистов и "каштановый скандал"
       21 мая 2013 , 19:35 6
      Шахтер – Хоффенхайм: заявка "горняков" на матч Лиги чемпионов – Кайоде может сыграть в матче
       18 сентября , 18:09
      Шахтер – Динамо: стал известен арбитр матча
       1 ноября , 09:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук