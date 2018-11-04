14:53
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      "Перша жертва терору": активіст Михайлик емоційно відреагував на смерть Гандзюк

      772 Читать новость на русском
      Активіст Михайлик відреагував на смерть Катерини Гандзюк
      Активіст Михайлик відреагував на смерть Катерини Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Одеський активіст Олег Михайлик емоційно прокоментував смерть Катерини Гандзюк. Він зауважив, що вона стала першою жертвою терору, який розв'язали проти громадських діячів в Україні.

      Про це Олег Михайлик розповів у коментарі журналістам 24 каналу.

      Читайте також: Померла Катерина Гандзюк: емоційний коментар Сергія Стерненка

      4 листопада в одній з лікарень Києва померла Катерина Гандзюк – громадська активістка та радниця мера Херсона, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою.

      Михайлик наголосив, що перебуває у шоковому стані через смерть активістки. Окрім того, він додав, що далі буде лише гірше.

      Я не знаю, як це коментувати. Я чекав на її одужання. Це перша жертва терору, розв'язаного проти громадських діячів, що не продались, не влізли в договорняки. Що досі мають совість та честь. Ця влада не в змозі таких людей захистити. Далі буде гірше, тому що повна безкарність, корупція та непрофесійність в пошуках замовників. Шок,
      – зазначив активіст.


      Активіст Михайлик прокоментував смерть Катерини Гандзюк 24 каналу

      Окрім того, у Facebook Михайлик висловив співчуття через смерть активістки та додав, що це стало "важкою новиною" для нього.

      "Вічна пам'ять достойній людині. Раби продовжують мовчати і боятися за власні шкури. Мовчазні раби – це співучасники вбивств найдостойніших людей України", – написав він.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      До слова, на громадського активіста і керівника одеської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика увечері 22 вересня в Одесі було скоєно збройний напад. У чоловіка стріляли, внаслідок чого куля прошила руку та поцілила у грудну клітину та застрягла в тілі активіста. За свідченнями друзів, Михайлик пережив клінічну смерть.

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Втрати Новини Херсона Замах на активіста Михайлика
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      сьогодні , 14:01 Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      Дмитро Гнап
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому загинула смілива активістка
      сьогодні , 13:59 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому загинула смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      сьогодні , 13:00 Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      Сергій Фурса
      Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      сьогодні , 12:00 Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      Злой Одессит
      "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      сьогодні , 08:40 "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      Ольга Черненко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Музикантам Mad Heads надали допомогу після аварії
       7 березня 2015 , 17:24
      ДАІ перекрила найбільш засніжені дороги України (Список)
       17 грудня 2012 , 11:17
      Колишній форвард Динамо фантастично забив у Бразилії – за киян він так не відзначався (ВІДЕО)
       26 серпня , 11:59
      Шахтар може втратити головного тренера – йому прогнозують роботу в Англії
       4 жовтня , 17:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук