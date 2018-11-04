"Перша жертва терору": активіст Михайлик емоційно відреагував на смерть Гандзюк

Одеський активіст Олег Михайлик емоційно прокоментував смерть Катерини Гандзюк. Він зауважив, що вона стала першою жертвою терору, який розв'язали проти громадських діячів в Україні.

Про це Олег Михайлик розповів у коментарі журналістам 24 каналу.

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4 листопада в одній з лікарень Києва померла Катерина Гандзюк – громадська активістка та радниця мера Херсона, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою.

Михайлик наголосив, що перебуває у шоковому стані через смерть активістки. Окрім того, він додав, що далі буде лише гірше.

Я не знаю, як це коментувати. Я чекав на її одужання. Це перша жертва терору, розв'язаного проти громадських діячів, що не продались, не влізли в договорняки. Що досі мають совість та честь. Ця влада не в змозі таких людей захистити. Далі буде гірше, тому що повна безкарність, корупція та непрофесійність в пошуках замовників. Шок,

– зазначив активіст.



Активіст Михайлик прокоментував смерть Катерини Гандзюк 24 каналу

Окрім того, у Facebook Михайлик висловив співчуття через смерть активістки та додав, що це стало "важкою новиною" для нього.

"Вічна пам'ять достойній людині. Раби продовжують мовчати і боятися за власні шкури. Мовчазні раби – це співучасники вбивств найдостойніших людей України", – написав він.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



До слова, на громадського активіста і керівника одеської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика увечері 22 вересня в Одесі було скоєно збройний напад. У чоловіка стріляли, внаслідок чого куля прошила руку та поцілила у грудну клітину та застрягла в тілі активіста. За свідченнями друзів, Михайлик пережив клінічну смерть.