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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Померла Катерина Гандзюк: миттєва реакція Порошенка

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      Президент України Петро Порошенко прокоментував смерть Катерини Гандзюк
      Президент України Петро Порошенко прокоментував смерть Катерини Гандзюк / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко заявив, що винних у смерті активістки Катерини Гандзюк слід покарати. Також він закликав правоохоронців докласти максимум зусиль, аби вбивць було знайдено.

      Про це він заявив під час зустрічі з українською громадою у турецькій Анталії. Відповідне відео опубліковано на його сторінці у Facebook.

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      Не лише на Донбасі, а й усередині країни відбуваються трагедії. Щойно мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якої скоїли атаку нелюди з кислотою, на жаль, померла у лікарні", – зауважив український гарант.

      Крім того, він звернувся о правоохоронців з проханням зробити все можливе, зроблено все можливе для того, щоб було знайдено вбивць.

      "Щоб убивць було покарано, вони опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося, спільно допомогти правоохоронним органам, поліції, щоб зло було покарано", – констатував Порошенко.

      Коментар Порошенка щодо смерті Катерини Гандзюк: дивіться з 3:25

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб. 

      Смерть катерини гандзюк внаслідок нападу з кислотою: хроніка подій
      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Президент України Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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