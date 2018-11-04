"Ее убили": из-за смерти Гандзюк активисты собирают митинг под МВД

Из-за смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк вечером в воскресенье, 4 ноября, возле здания МВД в Киеве состоится акция протеста. В это время митинги также пройдут и в других городах Украины.

Об этом сообщило общественное движение "Честно".

Читайте также: "Гандзюк не умерла от тромба и не от врачебной ошибки": Найем сделал резкое заявление

Так, начало митинга запланировано на 19:00.

"Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю. На акцию "ЕЕ УБИЛИ" сегодня вечером выходят города Украины. Сейчас известно: Львов, 19:00. Возле Ратуши. Харьков, 19:00, областное управление МВД. Днепр, 19:00, областная управа. Луцк, 19:00, обл МВД Киев, 19:00, МВД на Богомольца. Одесса, 20: 00, ГУ НП", – говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что основное их требование – объективное расследование нападения на Екатерину Гандзюк, которое активистка не смогла пережить.

Екатерину Гандзюк убили. Она не пережила приступ. Мы ждем объективных данных. Мы требуем имена заказчиков. Теперь уже убийства,

– отметили в организации.

Кроме того, как сообщило сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, в родном городе погибшей активистки также состоится митинг-реквием.

"Сегодня в 19:00 на площади Свободы в Херсоне состоится митинг-реквием за Екатериной Гандзюк. Приходите.

Вспоминаем Катю. Не простим. Не замолчим. Не перестанем требовать правды", – отметили активисты.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать