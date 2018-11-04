19:58
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      "Ее убили": из-за смерти Гандзюк активисты собирают митинг под МВД

      307 Читати новину українською
      Ииз-за смерти Гандзюк активисты собирают митинг под МВД
      Ииз-за смерти Гандзюк активисты собирают митинг под МВД / Фото из открытых источников

      Из-за смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк вечером в воскресенье, 4 ноября, возле здания МВД в Киеве состоится акция протеста. В это время митинги также пройдут и в других городах Украины.

      Об этом сообщило общественное движение "Честно".

      Читайте также: "Гандзюк не умерла от тромба и не от врачебной ошибки": Найем сделал резкое заявление

      Так, начало митинга запланировано на 19:00.

      "Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю. На акцию "ЕЕ УБИЛИ" сегодня вечером выходят города Украины. Сейчас известно: Львов, 19:00. Возле Ратуши. Харьков, 19:00, областное управление МВД. Днепр, 19:00, областная управа. Луцк, 19:00, обл МВД Киев, 19:00, МВД на Богомольца. Одесса, 20: 00, ГУ НП", – говорится в сообщении.

      Активисты отмечают, что основное их требование – объективное расследование нападения на Екатерину Гандзюк, которое активистка не смогла пережить.

      Екатерину Гандзюк убили. Она не пережила приступ. Мы ждем объективных данных. Мы требуем имена заказчиков. Теперь уже убийства,
      – отметили в организации.

      Кроме того, как сообщило сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, в родном городе погибшей активистки также состоится митинг-реквием.

      "Сегодня в 19:00 на площади Свободы в Херсоне состоится митинг-реквием за Екатериной Гандзюк. Приходите.
      Вспоминаем Катю. Не простим. Не замолчим. Не перестанем требовать правды", – отметили активисты.

      Смерть Катерини Гандзюк

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК:
       
      •  
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Министерство внутренних дел Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      сегодня , 19:00 Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      Юрій Бутусов
      Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      сегодня , 16:01 Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      Юрий Касьянов
      Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      сегодня , 15:10 Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 14:22 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Крымские мусульмане провели митинг под Генконсульством РФ (Фото)
       20 ноября 2012 , 12:26 6
      Пугачева спела о последних днях августа: курьезное видео
       4 сентября , 20:47
      Шевченко прокоментував можливу натуралізацію Мораєса
       16 сентября , 15:39
      Как забить гол, сделать предложение любимой и не расстроиться из-за поражения команды – романтическая история из чемпионата Чили
       30 октября , 22:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук