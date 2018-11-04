Смерть Екатерины Гандзюк: в Евросоюзе сделали заявление

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил соболезнования из-за смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал как можно скорее привлечь виновных к ответственности.

Об этом политик написал в своем Twitter.

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4 ноября в одной из больниц Киева умерла Екатерина Гандзюк – общественная активистка и советник мэра Херсона, которую в конце июля облили серной кислотой.

Еврокомиссар подчеркнул, что нападения на активистов являются недопустимыми.

Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть привлечены к ответственности,

– написал.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.