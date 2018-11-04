Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников

С начала 2018 года в Украине произошло как минимум 53 нападения на активистов. Несмотря на то, что полиция заявляет об успешных расследованиях большинства громких нападений, в отдельных случаях фиксируется "торможение расследования".

Об этом 3 октября сообщили в Центре информации о правах человека, сообщает "Радио Свобода".

По информации руководителя Центра информации о правах человека Татьяны Печончик, от насилия в Украине страдают антикоррупционные активисты, экоактивисты, борцы с незаконной застройкой, ЛГБТ-активисты и феминистки, проукраинские активисты на юго-востоке Украины, а также левые и анархисты.

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Мы подозреваем, что за частью этих нападений стоят какие-то криминальные группировки, на местном уровне, они часто срастаются с местной властью, с правоохранительными органами, с бизнесом – и, соответственно, когда активисты начинают поднимать определенные вопросы коррупции и злоупотреблений, они страдают от таких атак,

– пояснила правозащитница.

Кроме того, по словам Печончик, за частью нападений на активистов могут стоять члены радикальных групп, в том числе ультраправых.



Карта нападений на активистов в Украине

Правозащитники отмечают, что в определенных случаях правоохранители неправильно квалифицируют нападения на активистов и были случаи, когда доказательства этих преступлений были уничтожены.

В частности, дело об убийстве харьковского активиста Николая Бычка сначала квалифицировали как самоубийство и изменили квалификацию только под давлением его односельчан.

Также квалификацию дела меняли в случае с нападением на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Сначала полиция расследовала дело как хулиганство и только потом квалифицировала инцидент как покушение на убийство. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Добавим, что перед этим, 2 ноября, Юрий Луценко заявил, что в более полусотни дел о нападении на общественных активистов правоохранительные органы не установили ни одного заказчика. Ранее же генпрокурор обвинял в медленном расследовании нападений на активистов их самих.

"Вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах и ​​некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеет часть общественных активистов", – заявлял глава ГПУ.

Немало нападений на активистов было совершено в Одессе: