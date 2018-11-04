Скільки нападів на активістів в Україні скоєно з початку року: дані правозахисників

З початку 2018 року в Україні відбулося щонайменше 53 напади на активістів. Незважаючи на те, що поліція заявляє про успішні розслідуваннях більшості гучних нападів, в окремих випадках фіксується "гальмування розслідування".

Про це 3 жовтня повідомили в Центрі інформації про права людини, повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією керівниці Центру інформації про права людини Тетяни Печончик, від насильства в Україні страждають антикорупційні активісти, екоактивісти, борці з незаконною забудовою, ЛГБТ-активісти і феміністки, проукраїнські активісти на південному сході України, а також ліві та анархісти.

Читайте також: Аби підтримали на виборах: кому "на руку" звірячі атаки на активістів

Ми підозрюємо, що за частиною цих нападів стоять якісь кримінальні угруповання, на місцевому рівні, вони часто зростаються з місцевою владою, з правоохоронними органами, з бізнесом – і, відповідно, коли активісти починають піднімати певні питання корупції і зловживань, вони страждають від таких атак,

– пояснила правозахисниця.

Крім того, за словами Печончик, за частиною нападів на активістів можуть стояти члени радикальних груп, зокрема ультраправих.



Карта нападів на активістів в Україні

Правозахисники відзначають, що в певних випадках правоохоронці неправильно кваліфікують напади на активістів, і були випадки, коли докази цих злочинів були знищені.

Зокрема, справу про вбивство харківського активіста Миколи Бичка спершу кваліфікували як самогубство та змінили кваліфікацію тільки під тиском його односельчан.

Також кваліфікацію справи міняли у випадку з нападом на радника мера Херсона Катерину Гандзюк. Спершу поліція розслідувала справу як хуліганство та тільки потім кваліфікувала інцидент як замах на вбивство. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Додамо, що перед цим, 2 листопада, Юрій Луценко заявив, що у понад півсотні справ про напад на громадських активістів правоохоронні органи не встановили жодного замовника. Раніше ж генпрокурор звинувачував у повільному розслідуванні нападів на активістів їх самих.

"Вина в цій ситуації лежить не тільки на бандитських елементах і неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіє частина громадських активістів", – заявляв очільник ГПУ.

Чимало нападів на активістів було скоєно зокрема в Одесі: