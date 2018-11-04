Смерть Катерини Гандзюк: у Євросоюзі зробили заяву
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив співчуття через смерть активістки Катерини Гандзюк та закликав якнайшвидше притягнути винних до відповідальності.
Про це політик написав у своєму Twitter.
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4 листопада в одній з лікарень Києва померла Катерина Гандзюк – громадська активістка та радниця мера Херсона, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою.
Єврокомісар наголосив, що напади на активістів є недопустимими.
Дуже засмучений звісткою про смерть неймовірно хороброї Катерини Гандзюк. Напади на громадських активістів неприйнятні. Винні у цьому жахливому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності,
– написав.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.
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