Смерть Катерини Гандзюк: у Євросоюзі зробили заяву

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив співчуття через смерть активістки Катерини Гандзюк та закликав якнайшвидше притягнути винних до відповідальності.

Про це політик написав у своєму Twitter.

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4 листопада в одній з лікарень Києва померла Катерина Гандзюк – громадська активістка та радниця мера Херсона, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою.

Єврокомісар наголосив, що напади на активістів є недопустимими.

Дуже засмучений звісткою про смерть неймовірно хороброї Катерини Гандзюк. Напади на громадських активістів неприйнятні. Винні у цьому жахливому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності,

– написав.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

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