"Її вбили": через смерть Гандзюк активісти збирають мітинг під МВС

Через смерть громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк ввечері у неділю, 4 листопада, біля будівлі МВС у Києві відбудеться акція протесту. У цей час мітинги також проведуть і в інших містах України.

Про це повідомив громадський рух "Чесно" у Facebook.

Читайте також: "Гандзюк померла не від тромбу і не від лікарської помилки": Найєм зробив різку заяву

Так, початок мітингу запланований на 19:00.

"Чекаємо на всіх небайдужих о 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю. На акцію "ЇЇ ВБИЛИ" сьогодні ввечері виходять міста України. Наразі відомо: Львів, 19:00. Біля Ратуші. Харків, 19:00, обласне управління МВС. Дніпро, 19:00, обласна управа. Луцьк, 19:00, обл МВС Київ, 19:00, МВС на Богомольця. Одеса, 20:00, ГУ НП", – мовиться у повідомленні.

Активісти наголошують, що основна їхня вимога – об’єктивне розслідування нападу на Катерину Гандзюк, який активістка не змогла пережити.

Катерину Гандзюк вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства,

– зазначили в організації.

Окрім того, як повідомила спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook, в рідному місті загиблої активістки також відбудеться мітинг-реквієм.

"Сьогодні о 19:00 на площі Свободи у Херсоні відбудеться мітинг-реквієм за Катериною Гандзюк. Приходьте.

Згадуємо Катю. Не пробачимо. Не замовкнемо. Не перестанемо вимагати правди", – зазначили активісти.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати