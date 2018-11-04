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      "Її вбили": через смерть Гандзюк активісти збирають мітинг під МВС

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      Через смерть Гандзюк активісти збирають мітинг під МВС
      Через смерть Гандзюк активісти збирають мітинг під МВС / Фото з відкритих джерел

      Через смерть громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк ввечері у неділю, 4 листопада, біля будівлі МВС у Києві відбудеться акція протесту. У цей час мітинги також проведуть і в інших містах України.

      Про це повідомив громадський рух "Чесно" у Facebook.

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      Так, початок мітингу запланований на 19:00.

      "Чекаємо на всіх небайдужих о 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю. На акцію "ЇЇ ВБИЛИ" сьогодні ввечері виходять міста України. Наразі відомо: Львів, 19:00. Біля Ратуші. Харків, 19:00, обласне управління МВС. Дніпро, 19:00, обласна управа. Луцьк, 19:00, обл МВС Київ, 19:00, МВС на Богомольця. Одеса, 20:00, ГУ НП", – мовиться у повідомленні.

      Активісти наголошують, що основна їхня вимога – об’єктивне розслідування нападу на Катерину Гандзюк, який активістка не змогла пережити.

      Катерину Гандзюк вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства,
      – зазначили в організації.

      Окрім того, як повідомила спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook, в рідному місті загиблої активістки також відбудеться мітинг-реквієм.

      "Сьогодні о 19:00 на площі Свободи у Херсоні відбудеться мітинг-реквієм за Катериною Гандзюк. Приходьте.
      Згадуємо Катю. Не пробачимо. Не замовкнемо. Не перестанемо вимагати правди", – зазначили активісти.

      Смерть Катерини Гандзюк

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

       

      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО СМЕРТІ КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК:
      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Катерина Гандзюк Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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