Померла Катерина Гандзюк: юрист указав на цікаву деталь

Юрист Масі Найєм переконує, що перед приїздом поліції в опіковому центрі, де лежала померла активістка Катерина Гандзюк після нападу на неї з кислотою, уже працювали працівники СБУ. Щоправда, за його словами, усе відбувається у рамках закону та чинного кримінально-процесуального кодексу.

Про це він розповів у коментарі журналістам 24 каналу.

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"Першочергові слідчі дії в опіковому центрі проводить СБУ. Зокрема, на час приїзду поліції на місці вже працювала їхня слідчо-оперативна група", – зауважив він.

За його словами, силовики оглядають палату, де лежала Катерина Гандзюк, а також її тіло.

"Все відбувається в рамках закону, чинного КПК і у рамках кримінальної справи, яку вони завели за фактом "організації закінченого замаху на умисне вбивство помічниці мера Херсона Катерини Гандзюк з особливою жорстокістю", – додав Найєм.

Також він переконує, що замах на Катерину Гандзюк унаслідок якого вона померла, було здійснено "на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території Півдня України з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в південному регіоні".

Зауважимо, що лікарі поки відмовляються від будь-яких коментарів щодо смерті Катерини Гандзюк, аргументуючи це слідчими діями.

Нагадаємо, раніше начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко підтвердив факт смерті Катерини Гандзюк. Також він сповістив, що до поліції відповідне повідомлення не надходило, однак після резонансу у соцмережах, правоохоронці вирішили перевірити цю інформацію. Також Крищенко переконує, що слідчі дії проводять саме поліцейські.



Згодом у поліції зазначили, що за результатами експертизи, слідчі змінили кваліфікацію нападу з "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення».

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і подальшу смерть? 31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Хто така Катерина Гандзюк? Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео

напад з кислотою на катерину гандзюк і подальша смерть активістки: хроніка подій