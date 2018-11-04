В прокуратурі розповіли, як проходило розслідування справи Гандзюк

У справі нападу та вбивства радниці міськголови Херсона, активістки Катерини Гандзюк слідчі допитали 367 людей та провели 21 експертизу.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Вона також зазначила, що в межах провадження провели 9 обшуків та 26 оглядів.

"Наразі під вартою перебувають С.Торбін та М.Грабчук, іншим, у зв'язку із співпрацею зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі у цьому кримінальному провадженні триває досудове розслідування, під час якого було допитано 367 осіб", – йдеться у повідомленні.

Вона додала що одного з підозрюваних у нападі – Сергія Торбіна, – перевезли з СІЗО Херсона та центрального управління СБУ в Києві, що потрібно для встановлення замовника.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати