В прокуратуре рассказали, как проходило расследование дела Гандзюк

По делу нападения и убийства советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк следователи допросили 367 человек и провели 21 экспертизу.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Она также отметила, что в рамках производства провели 9 обысков и 26 осмотров.

"Сейчас под стражей находятся С.Торбин и М.Грабчук, другим, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек", – говорится в сообщении.

Она добавила, что одного из подозреваемых в нападении – Сергея Торбина, – перевезли из СИЗО Херсона и центральное управление СБУ в Киеве, что нужно для установления заказчика.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что следует знать