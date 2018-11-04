Умерла Екатерина Гандзюк: юрист указал на интересную деталь

Юрист Маси Найем утверждает, что перед приездом полиции в ожоговом центре, где лежала умершая активистка Екатерина Гандзюк после нападения на нее с кислотой, уже работали работники СБУ. Правда, по его словам, все это происходит в рамках закона и действующего уголовно-процессуального кодекса.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам 24 канала.

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"Первоочередные следственные действия в ожоговом центре проводит СБУ. В частности, на время приезда полиции на месте уже работала их следственно-оперативная группа", – отметил он.

По его словам, силовики осматривают палату, где лежала Екатерина Гандзюк, а также ее тело.

"Все происходит в рамках закона, действующего УПК и в рамках уголовного дела, которое они завели по факту "организации законченного покушения на умышленное убийство помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк с особой жестокостью", - добавил Найем.

Также он утверждает, что покушение на Екатерину Гандзюк в результате которого она умерла, было осуществлено "по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории Юга Украины с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе".

Заметим, что врачи пока отказываются от каких-либо комментариев относительно смерти Екатерины Гандзюк, аргументируя это следственными действиями.

Напомним, ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил факт смерти Екатерины Гандзюк. Также он сообщил, что в полицию соответствующее сообщение не поступало, однако после резонанса в соцсетях, правоохранители решили проверить эту информацию. Также Крищенко утверждает, что следственные действия проводят именно полицейские.



Впоследствии в полиции отметили, что по результатам экспертизы, следователи изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "умышленное убийство" на законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и последующей смерти? 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Это политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН.



Екатерина Гандзюк - активная участница евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, начала волонтерское движение по сбору денег для приобретения обуви детям переселенцев.



В течение длительного времени Екатерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение экстерриториальных общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были вовлечены правоохранителей, откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео